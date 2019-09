Hulkenberg plaatst foto van Ocon in Renault-kleding op Instagram

De positie van Nico Hulkenberg staat bij Renault aardig onder druk. De Duitser kreeg dit jaar voor het eerst een serieuze teamgenoot van naam naast zich in de pitbox. Het Franse team wist Daniel Ricciardo weg te lokken voor een lucratief salaris en dat zorgt voor de nodige teamstrijd.

Als gevolg hiervan lijkt Ricciardo de overhand te nemen ten opzichte van de Duitser, wat als gevolg kan hebben dat Hulkenberg aan het einde van het seizoen op zoek zal moeten naar een nieuwe werkgever.

Speculaties Ocon

De speculaties over een vertrek van Esteban Ocon bij Mercedes en een contract bij Renault doen al langere tijd de ronde. Volgens de laatste informatie behoudt Valtteri Bottas zijn stoeltje bij het topteam en is hij ook in 2020 teamgenoot van Lewis Hamilton.

Hierdoor staat Esteban Ocon met lege handen maar niet voor lang. De Fransman zou een contract hebben getekend bij Renault voor 2 jaar. Geheel onverwacht is dit niet. Ondanks de speculaties de laatste maanden is er de afgelopen jaren al vaker interesse getoond vanuit het Franse team, dat altijd graag een Franse coureur in één van haar wagens heeft rijden.

Weet Hulkenberg meer?

Of Nico Hulkenberg meer weet is de vraag. Hij drijft er echter wel de spot mee aangezien hij op zijn Instagram een foto plaatste van Esteban Ocon in Renault-teamkleding. Komende donderdag zullen we in Spa-Francorchamps meemaken wat er waar is van alle geruchten aangezien alle coureurs en teams dan weer voor de media verschijnen.