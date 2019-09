Alex Albon poseert voor het eerst in Red Bull-teamkleding

Alexander Albon is voor het eerst sinds zijn promotie naar het Red Bull Racing te zien in de officiële teamkleuren. De Thais-Britse coureur zal dit weekend zijn debuut maken voor Red Bull op Spa-Francorchamps, omdat het Oostenrijkse team ervoor koos om Pierre Gasly uit het team te halen na een seizoen van slechte resultaten.

Gasly is er niet in geslaagd om in de buurt te komen van het tempo van zijn voormalige teamgenoot Max Verstappen, die tot nu toe twee overwinningen heeft behaald dit seizoen.

Alex Albon die zich in zijn eerste seizoen in de F1 bevindt, schakelt regelmatig teamgenoot Kvyat uit, die het seizoen 2015 en een deel van 2016 met Red Bull Racing doorgebracht.

De 23-jarige heeft dit jaar veel indruk gemaakt met zijn snelheid ondanks het feit dat hij alleen in februari voor het eerst in een F1-auto reed.

Tijdens de Hongaarse Grand Prix werd Albon gevraagd om zijn seizoen van 1 tot 10 te beoordelen, waarop hij antwoordde: "Ik ben heel blij, dus ik zou zeggen een 7."

Met Red Bull Racing 44 punten achter op Ferrari in het constructeurskampioenschap, dat dit jaar nog een race moet winnen, hoopt Red Bull dat Albon's promotie het team zal helpen om aan het eind van het seizoen als tweede te eindigen.

Het is nog niet bekend wie Verstappen in 2020 bij Red Bull gaat samenwerken, waarbij Red Bull de volgende negen races gebruikt om Albon te evalueren alvorens een beslissing te nemen.