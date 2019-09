Kvyat: "Red Bull wil weten hoe Albon het doet naast Verstappen"

Daniil Kvyat zegt dat hij respectvol omgaat met de beslissing van Red Bull om niet hem maar Alexander Albon te promoveren van Toro Rosso naar Red Bull Racing. De Rus heeft zijn carrière met succes nieuw leven ingeblazen nadat hij eerst bij Red Bull en vervolgens eind 2017 bij Toro Rosso kon vertrekken.

Onlangs keerde hij terug naar het podium op Hockenheim, dat was Toro Rosso's eerste podium in meer dan tien jaar.

Gebeld met Helmut Marko

Red Bull heeft echter besloten om zijn teamgenoot Alex Albon te promoten ter vervanging van de worstelende Pierre Gasly. Kvyat heeft daar geen problemen mee en hoorde ook op het laatste moment van de beslissing. De Rus vertelde: "Ik ontdekte alles op dezelfde dag. Ik kreeg een telefoontje van Dr Marko. Het is belangrijk om dergelijke beslissingen met respect te accepteren. Tot nu toe is het één kort gesprek geweest."

Albon vs Verstappen

Kvyat legt ook uit dat hij denkt dat Red Bull het niveau van de Thaise coureur wil testen: "Ik denk dat ze gewoon willen zien hoe Albon het doet in een auto die kan winnen met een teamgenoot als Verstappen. Ik ben al bij Red Bull geweest en ik denk dat dat een rol heeft gespeeld bij de beslissing."

Onzekere toekomst

Kvyat kent de manier waarop Helmut Marko en Red Bull zaken doen en zegt dat hij niet in paniek raakt. "Alles is in orde met mijn resultaten. Wat er na 2019 zal gebeuren is nog steeds onduidelijk. Ik denk dat we nog twee of drie weken moeten wachten en dan wordt het duidelijker", voegde Kvyat eraan toe, verwijzend naar hoe zijn toekomst er in 2020 uit zal zien.

Albon meteen snel

Sprekend met de Russische pers is Kvyat het ermee eens dat Albon indrukwekkend is geweest. In een recent interview zei hij dat de Thaise-Brit Albon aantoonbaar een taaiere teamgenoot is, meer dan Daniel Ricciardo was geweest. Het zorgde voor wat fronsende wenkbrauwen en daarom legt hij het opnieuw uit.

"Ik zei niet dat iemand beter was dan iemand anders. Het is de pers die conclusies trekken. Maar Alex was snel meteen. Veel andere coureurs hebben tijd nodig om zich aan te passen, maar hij niet. Er is nog veel ruimte voor groei en hoe hij dat potentieel gebruikt hangt af van hemzelf."