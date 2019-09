Schumacher: "Hopelijk kan Red Bull dominantie Mercedes doorbreken"

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher hoopt dat Red Bull Racing de dominantie van Mercedes kan doorbreken in de tweede helft van dit seizoen. Dat zei de jongere broer van Michael Schumacher tegenover Sky Duitsland. Hij ziet echter wel een uitdaging aangezien het niet makkelijk zal worden.

Red Bull kan races winnen

De 44-jarige Duitser denkt dat drie teams zullen strijden om de overwinning: Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari. Schumacher: "Het zal voor iedereen moeilijk worden om de dominantie van Mercedes volledig te kunnen doorbreken. Als Red Bull zich blijft verbeteren kan het misschien nog een paar races winnen. Datzelfde is ook van toepassing op Ferrari, die moeten ook in staat zijn om nog enkele races te winnen."

"Ik zie geen andere teams in staat om in die positie te komen. Als je kijkt naar Renault dan hebben die totaal niet aan de verwachtingen kunnen voldoen, ze staan op grote achterstand."

Achtergrond

Hoewel Ralf Schumacher niet vaak meer in de media te vinden is, valt hij nog wel te bewonderen op de circuits. Vooral als coach van zijn zoon David, die ook actief is in de autosport. Schumacher was van 1997 tot en met 2007 actief in de Formule 1 voor Jordan, Williams en Toyota. In 11 seizoenen Formule 1 reed hij 180 races, wist hij 6 overwinningen te scoren en scoorde 329 punten.