Russell: "Door naar Hamilton te kijken kan ik een team leiden"

George Russell zegt dat het kijken naar Lewis Hamilton bij Mercedes hielp om hem voor te bereiden op het team leiden bij Williams. Misschien tegen de verwachting in is de F2-kampioen van vorig jaar de duidelijke eerste coureur geworden bij het team in Grove. Hij verloor slechts twee keer het duel van teamgenoot Robert Kubica in de eerste 12 races van dit seizoen.

Teamleider

Zijn prestaties zijn bijzonder indrukwekkend gezien het gebrek aan prestaties bij het Britse team van Williams. Russell: "Ik geniet van de uitdaging. Niet alleen de uitdaging op het circuit, maar ook de off-track uitdaging om het team in de juiste richting te sturen en te proberen die leider te zijn."

"Als er 700 mensen in de fabriek naar elk woord dat je zegt luisteren, legt dit een grote druk op een coureur om ervoor te zorgen dat de informatie die je hem of haar geeft de juiste informatie is. Ik vind het leuk om samen met Robert de leider te zijn en de jongens te zijn die het team helpen om de situatie om te draaien."

Goed voorbereid door Mercedes

Als rookie op de grid zou het een hele opgave zijn om naar een historisch merk als Williams toe te stappen en te proberen om hen uit de sleur van de prestaties te helpen. Russell gelooft echter dat hij goed voorbereid was door Mercedes voor de rol die hij heeft gekregen.

"Ik wist wat ik kon verwachten bij de Formule 1", legde hij uit. "Ik leerde dat in de afgelopen twee jaar met Mercedes door te zien hoe Lewis samenwerkt met het team. Je kunt niet zomaar op een vrijdag verschijnen en geen moeite doen met het team buiten het circuit, maar dan wel verwachten dat ze er voor jou zijn op het circuit. Het gaat erom een transparante relatie te hebben en ervoor te zorgen dat iedereen woord voor woord begrijpt wat je bedoelt."