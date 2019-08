Verstappen: "Dit zijn mijn vier toekomstige rivalen"

In vrij korte tijd wist Max Verstappen zich richting de top van de Formule 1 te werken. Zijn start in de Formule 1 was fabelachtig te noemen en nu in zijn vijfde seizoen heeft de Nederlander toch weer 2 overwinningen te pakken. Door zijn twee overwinningen staat Verstappen op de derde plaats van het kampioenschap en lijkt er misschien een kans te komen op een titelstrijd met Lewis Hamilton.

Charles Leclerc vs Max Verstappen

Voor de toekomst kijkt Verstappen echter naar andere namen. Zo noemt hij tegenover Autosport onder andere Charles Leclerc, met wie hij vroeger in de karting al diverse duels uitvocht: "We hebben vroeger harde duels uitgevochten op de kartbaan, daardoor hadden we onze momenten en aanvaringen. Op dit moment racen we allebei in de Formule 1 en daar hebben allebei van gedroomd toen we nog in de karting reden. Nu we er samen racen is dat natuurlijk geweldig, ik heb veel respect voor Charles."

Verstappen vs Albon, Norris en Russell

Vanaf de Grand Prix van België krijgt de 21-jarige Nederlander te maken met een nieuwe teamgenoot bij Red Bull. Alexander Albon zal het stoeltje van Pierre Gasly overnemen en in de RB15 stappen. Hij ziet Albon als één van zijn toekomstige rivalen voor overwinningen: "Charles is een geweldige coureur maar hij zal niet de enige zijn tegen wie ik het opneem in de toekomst. Er zijn meer jonge talenten zoals Lando Norris, George Russell en Alex Albon die eraan komen. Veel jonge talenten komen nu binnen en als ze de juiste auto hebben, kunnen ze het ook goed doen."