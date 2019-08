Binotto ziet dat Vettel nog steeds wereldkampioen wil worden met Ferrari

Sebastian Vettel is volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto nog steeds gefocust op het behalen van de wereldtitel met de Scuderia, ondanks de tegenslagen die de combinatie in het begin van 2019 tegengekomen is.

Ferrari staat halverwege het seizoen 2019 nog altijd op de hatelijke nul zeges. Vettel kwam in Canada bijzonder dichtbij, maar zag hem de zege ontnomen worden door een discutabele tijdstraf. In de daaropvolgende weken maakte de viervoudig wereldkampioen regelmatig zijn ongenoegen kenbaar over de huidige staat van de Formule 1. Dat werkte vervolgens weer speculatie in de hand dat Vettel klaar zou zijn met de sport.

Volgens Binotto is dat verre van waar. De teambaas en technisch directeur van Ferrari ziet dat Vettel nog altijd gemotiveerd is om een vijfde wereldtitel aan zijn totaal toe te voegen. Tegenover Autosport vertelde Binotto dat de Duitser dat het liefste ook bij Ferrari zou willen doen. "Ik denk dat zijn doelstelling niet veranderd is - wereldkampioen worden met Ferrari. En daar is hij heel duidelijk in."

"Natuurlijk is de start van het seizoen wat dat betreft frustrerend, omdat het inhoudt dat hij niet in de ideale positie is om zijn doel te voltooien in 2019. Omdat hij echter zo'n sterk doel heeft, weet hij precies wat hij zoekt. Ik denk dat hij daar zijn eigen boost haalt en dat hij nergens toegeeft. Hij geeft dus nog steeds alles, omdat hij weet waar we naartoe moeten en hij nog steeds weet waar hij naar zoekt."

Binotto prijst analytisch vermogen Vettel

Binotto is lovend over Vettel, die volgens hem over een goed analytisch vermogen beschikt. "Hij is zeer analytisch in zijn manier waarop hij naar problemen en het gebrek aan snelheid kijkt en dat helpt het team ook. Uiteindelijk is het slechts een kwestie van kijken naar feiten, begrijpen wat er fout is en wat er verbeterd moet worden. Wat dat betreft heeft hij volgens mij de juiste aanpak."