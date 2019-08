Mercedes heeft Hamilton gevraagd naar mening over Bottas en Ocon

Toto Wolff laat zich vooralsnog niets ontvallen over welke coureur er komend seizoen naast Lewis Hamilton rijdt bij Mercedes. Wel heeft de teambaas aan de Brit zijn mening gevraagd heeft over Valtteri Bottas en Esteban Ocon.

Hamilton rijdt al sinds 2013 bij Mercedes en heeft nog een contract voor 2020 bij het team dat hem sinds 2014 al vier keer wereldkampioen maakte. Het team moet echter nog wel een keuze maken over de invulling van het tweede stoeltje. Vooralsnog lijken daar twee belangrijke gegadigden voor te zijn: Bottas en Ocon. Wolff stelt dat hij beide coureurs aan Hamilton heeft voorgelegd om zijn mening te horen.

"We maken dit soort keuzes alleen op basis van wat het beste is voor het team, maar Lewis rijdt al lange tijd voor ons", vertelde Wolff aan La Gazetta dello Sport. "Dus ja, ik heb onze korte lijst aan hem doorgegeven, waarbij ik vroeg om zijn mening. Hij denkt precies zoals wij: ze verdienen het beiden om zijn teamgenoot te zijn, voor zover het hem uitmaakt."

Iemand die in ieder geval geen kans maakt op het zitje, is Fernando Alonso. Volgens Wolff is de belangrijkste reden daarvoor dat hij geen onrustige situatie in het team wil creëren, zoals bij McLaren in 2007. "We willen geen verhalen herhalen die plaatsvonden toen de twee samenwerkten bij McLaren."

In Hongarije kondigde Wolff al aan dat het nog wel even gaat duren voordat Mercedes haar keuze wereldkundig maakt. Hij stelde dat het nog enkele weken gaat duren voordat er gekozen wordt. Dat verhaal bevestigde Wolff in gesprek met La Gazetta dello Sport. "We hebben al teveel met de pers gesproken over dit onderwerp en ik wil geen data noemen. Laten we zeggen dat we binnen een aantal weken zullen beslissen."