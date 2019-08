Haas F1 van plan om Fittipaldi te helpen in jacht op superlicentie

Haas F1 doet haar best om Pietro Fittipaldi zijn superlicentie te laten behalen, maar teambaas Günther Steiner kan door de huidige situatie van het team niet beloven dat hij daarbij alle hulp krijgt.

Fittipaldi is sinds eind 2018 verbonden aan Haas F1 als test- en reservecoureur. Zowel tijdens de wintertests als tests tijdens het seizoen kreeg hij de kans om de VF-19 uit te proberen. Het grote probleem van Fittipaldi is echter het gebrek aan punten voor zijn superlicentie. Van de vereiste 40 punten heeft hij er 36, waarvan er 30 stammen uit 2017, toen de Braziliaan kampioen werd in de Formule V8 3.5.

"Hij heeft zijn superlicentie nog niet", stelt Steiner. "Dat is een van de problemen van de jonge coureurs op dit moment: er zijn er weinig met een superlicentie en het is lastig om er een te behalen. Er is nu een oplossing. Er werd duidelijk gemaakt dat het team punten voor de superlicentie kan krijgen door een coureur in te zetten in VT1. Als hij er vier punten vandaan zit, dan zullen we zien wat we kunnen doen."

Steiner kan Fittipaldi niets beloven

Dit seizoen rijdt Fittipaldi in het DTM, waar hij de zestiende plek in het kampioenschap bezet. Daarmee zal hij de vier benodigde punten niet binnenhalen. Haas heeft momenteel echter grotere problemen dan de superlicentie van Fittipaldi. De prestaties van het team vallen tegen, waarbij de races veel moeizamer verlopen dan de kwalificaties. Steiner kan daarom niets garanderen aan Fittipaldi.

"Voor ons is het momenteel lastig. We zouden het voor hem doen zodat er iets aan heeft, maar in onze huidige situatie gaat het op en neer en moeten onze huidige coureurs zoveel mogelijk in de auto zitten. Anders doen we iets dat niet gericht is op het juiste, omdat onze focus nog steeds ligt bij het niet negende staan in het kampioenschap en beter worden. Daarom kan ik Pietro niets beloven."