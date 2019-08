Wat het mislopen van P2 bij de constructeurs (door Gasly) Red Bull kan kosten

Wat het mogelijk mislopen van de tweede plek in het kampioenschap (door Pierre Gasly) Red Bull Racing kan kosten.

Een goede vraag, vooral omdat Ferrari dit jaar niet naar behoren presteert, waardoor Red Bull Racing dichtbij de Scuderia kan blijven ondanks een substantieel lager budget en minder vermogen, hoewel Honda enorme verbeteringen heeft doorgevoerd aan haar motor.

Maar, in plaats van in te slaan op Pierre Gasly, die naar mijn mening een seizoen te vroeg naar Red Bull's topteam gehaald werd om de vacature na Daniel Ricciardo's vertrek naar Renault op te vullen, wil ik het probleem vanuit een algemeen perspectief bekijken, omdat een aantal teams recentelijk op en neer gaan door problemen met de coureurs, ongeacht ze niet goed genoeg presteren of regelmatig crashen. Denk aan Haas...

Het kan teamleden in portemonnee raken

Hoewel er financiële kosten (of eigenlijk misgelopen inkomsten) verbonden zijn aan derde worden in het kampioenschap in vergelijking met tweede worden - waar ik zo aan toe kom - zijn er andere kosten die overwogen moeten worden. Mensen die in de F1 werken, vooral op afdelingen die invloed hebben op de prestaties, zijn van nature erg competitief. Ik moet nog een competitief iemand vinden die een seizoen liever als tweede verliezer afsluit dan op de tweede plaats.

Er zijn potentieel dus moraalproblemen, wat invloed kan hebben op alle leden van het raceteam, maar met name op de crews van de 'verliezende' kant. Een een-tweetje is acceptabel, derde en vierde ook wel, maar bij regelmatige een-zesjes en derde en achtste begint de moraal af te nemen, vooral als teamleden dat ze er alles aan gedaan hebben om een snelle auto af te leveren, terwijl de auto geregeld te langzaam is of in de prak gereden wordt.

Dan is er de vraag van 'punten' of bonusgeld dat aan teamleden betaald wordt: teams hebben verschillende beloningsstructuren. De conclusie is dat slechtpresterende rijders de teamleden (en hun families) raakt waar dat het meest pijn doet - in de portemonnee - wat onvrede oproept.

Misgelopen F1-opbrengsten grootste kostenpost

De grootste kosten zijn echter de misgelopen F1-opbrengsten, ook wel 'de prijzenpot' genoemd. Deze pot wordt ieder kwartaal uitbetaald via een complexe formule, gebaseerd op de stand van het constructeurskampioenschap van vorig jaar, toegepast op de inkomsten van dit jaar. Tevens krijgen vijf teams - Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren en Williams - bonussen, een aantal via een vastgelegd bedrag en anderen op de omzet van de F1.

Hoe hoger het team dus eindigt in het kampioenschap, hoe hoger het aandeel in de pot van de F1, hoewel de effecten op het budget pas het volgende seizoen gevoeld worden. Als Red Bull derde wordt in plaats van een potentieel tweede, dan zal haar aandeel in de opbrengsten van de F1 afnemen - wat betekent dat het budget voor 2020 daalt, tenzij de eigenaar en sponsoren hun uitgaven opkrikken.

De vraag is dan: wat is het verschil tussen de tweede en derde plaats? Het verwachte bedrag is niet te specificeren, omdat de pot van 2020 van verschillende factoren afhangt, inclusief het aantal races. Maar als we rekenen met een vergelijkbare pot als dit jaar, is het verschil tussen tweede en derde 10 miljoen dollar - Ferrari krijgt dit jaar (gebaseerd op P2 in 2018) 91 miljoen dollar van Liberty en Red Bull (derde) 81 miljoen.

Aangezien de inkomsten van de F1 waarschijnlijk licht gaan stijgen door de grotere kalender, zou ik het bedrag op 11 miljoen dollar schatten. Hoewel dat gelijkstaat aan vier of vijf procent van het budget van Red Bull, blijft het een flinke smak geld. Voor Haas is het verwachte effect van het terugvallen van vijfde naar zevende (twee plaatsen in plaats van een) ook zo'n 11 miljoen. Het goede nieuws is echter dat er voorafgaand aan ieder seizoen een reset is.

Andere effecten door nieuwe prijzengeldverdeling?

Als de veranderde prijzengeldstructuur van de F1 na 2020 geïntroduceerd wordt, kunnen de gevolgen verstrekkender zijn. Volgens het voorstel zullen bonussen op een rollende basis van 10 jaar verdeeld worden, met 3, 2 en 1 punten voor de top 3-teams ieder seizoen, waarna betalingen gebaseerd worden op de punten van de afgelopen 10 jaar. Iedere verloren top 3-klassering zal het team tot wel een decennium kunnen voelen.

Het is onduidelijk of a. de structuur geïntroduceerd wordt, en b. of kampioenschapsklasseringen met terugwerkende kracht erkend worden om de bonussen te calculeren. Verloren punten kunnen daardoor nog kostbaarder worden.

Uiteindelijk kan het algemene effect van de derde plek in plaats van een tweede plek (of zevende in plaats van vijfde) een probleem van het management worden - maar het management maakte de keuzes voor coureurs in de eerste plaats, om welke reden dan ook...