Ricciardo ziet bij Ferrari gelijkenissen met situatie bij Red Bull in 2014

Sebastian Vettel heeft moeite om Charles Leclerc achter zich te houden bij Ferrari. Daniel Ricciardo ziet een aantal gelijkenissen met de situatie die hij en de Duitser hadden bij Red Bull Racing in 2014.

Leclerc voegde zich deze winter bij Ferrari, nadat hij vorig seizoen zijn Formule 1-debuut maakte bij Sauber. Hoewel de Monegask af en toe nog wat onstuimig is, laat hij wel duidelijk zien dat hij een groot talent is. Qua tempo kan hij Vettel het vuur aan de schenen leggen en dat werd eigenlijk niet meteen van hem verwacht in 2019.

'Het is aan Vettel om met situatie om te gaan'

Het is niet voor het eerst dat Vettel moeite heeft in de strijd met een jong talent als teamgenoot. In 2014 gebeurde dat al eens toen Vettel bij Red Bull Racing reed. Ricciardo kwam dat jaar bij de hoofdmacht van Red Bull en wist de Duitser regelmatig te verslaan: de Australiër won drie keer, tegenover nul zeges voor Vettel. Ricciardo stelt dat hij de huidige situatie van Vettel redelijk overeen vindt komen met hun situatie in 2014.

"Er zijn een aantal gelijkenissen: de jonge gast komt aanstormen om de oude gast een moeilijke tijd te bezorgen. We hebben hier nu wat van gezien met Charles. Je zou het misschien aan Sebastian moeten vragen, maar ik weet zeker dat er wat gelijkenissen zijn, en dat er druk komt van de jonge, aanstormende gast. Ik denk nog steeds dat Seb sterk genoeg is om dat te kunnen weerstaan als dat het geval is. Het is echt aan hem."

"Als hij wat momentum kan ontwikkelen, zal je zien dat hij zijn vorm weer terugvindt. Charles is echter jong en zal zich blijven verbeteren, dus Charles zal nog lang aan het front blijven. Het is aan Seb hoe hij ermee omgaat en misschien ook aan hoe lang hij wil blijven. Als hij de motivatie en focus behoudt, heeft hij het talent om nog een aantal jaar te blijven. Dat is echter aan hem."