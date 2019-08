Binotto: "Belangrijk om uit te rusten na veel energie verbruikt te hebben"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is blij dat de zomerstop aangebroken is. De Italiaan vindt het belangrijk dat zijn team kort tot rust kan komen na een drukke eerste seizoenshelft.

De zomerstop van de Formule 1 is op dit moment in volle gang. België organiseert de volgende Grand Prix op de kalender, maar de coureurs komen daar pas op 30 augustus in actie. De eerste seizoenshelft van Ferrari verliep verre van gepland. Het lukte de Scuderia maar niet om een race te winnen, waardoor Mercedes overtuigend de leiding in het kampioenschap heeft kunnen nemen.

Mercedes heeft tien van de eerste twaalf races gewonnen, terwijl Red Bull Racing met Max Verstappen de kruimels oppikte. Binotto stelt dat Ferrari extreem hard gewerkt heeft toen het na de eerste race besefte dat het gat met Mercedes groot was. Toch begrijpt de teambaas en technisch directeur van het team wel dat er nog veel te doen is in de opbouw richting de tweede helft van het jaar.

"Het is belangrijk voor ons om even te stoppen en uit te rusten", stelt Binotto. "We hebben veel energie gespendeerd voor de echte start van het seizoen na de wintertests en Australië. Toen zagen we dat we een gat te dichten hadden naar onze concurrenten. We hebben in de fabriek veel energie gespendeerd, maar ook op het circuit, dus het is belangrijk dat we wat vakantie hebben."