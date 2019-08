Verstappen denkt niet aan potentieel gevecht om wereldtitel in 2019

Met een goede tweede seizoenshelft zou Max Verstappen een rol kunnen gaan spelen in het wereldkampioenschap, maar de coureur van Red Bull Racing stelt dat hij zich daar niet mee bezighoudt.

Verstappen kan terugkijken op een succesvolle eerste seizoenshelft. De Nederlander won twee van de laatste vier races en staat na 12 wedstrijden op de derde plek in het kampioenschap. Het verschil tussen kampioenschapsleider Lewis Hamilton is momenteel 69 punten, maar het gat met nummer 2 Valtteri Bottas is met zeven punten een stuk kleiner.

Verstappen pakte in de laatste vier races de meeste punten, maar hij bekijkt het nog steeds per race. "Ik denk er niet veel aan", zei hij. "Ik probeer ieder weekend mijn werk zo goed mogelijk te doen. Het wordt erg lastig om Mercedes bij te halen na zo'n dominante start van het seizoen. We gaan het proberen, maar ik denk niet aan het kampioenschap."

Verstappen ziet Red Bull onder druk sterk presteren

Verstappen ziet dat Mercedes momenteel een enorme voorsprong geniet in het kampioenschap, maar hij looft de manier waarop Red Bull omgaat met lastige condities en met de druk. "Als team kunnen we de druk erg goed aan in lastige condities. We lijken als team weer erg sterk dit jaar, ook met de pitstops en dergelijke. We zetten de druk erop, zij maken een fout, jij eindigt als eerste en zij als tweede."

"Maar je loopt niet echt veel punten in. Hun voorsprong in het kampioenschap is enorm. Natuurlijk kunnen zij een slecht weekend hebben, maar het kan ons ook overkomen. Het gat is nog steeds groot. Ik ga het proberen, maar ik ben niet gefocust op de titelstrijd. Ik zie alleen ieder weekend als kans om het goed te doen."