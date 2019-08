Perez: "Formule 1 moet zeer snel mikken op seizoen zoals 2012"

Sergio Perez heeft duidelijk voor ogen welke kant de Formule 1 op moet: de Racing Point-coureur hoopt zo snel mogelijk weer een seizoen als 2012 te zien, waarin een groot aantal teams competitief was.

Het seizoen 2012 was een opmerkelijk seizoen dat liefst acht winnaars van zes verschillende teams zag. Tevens wisten zeven teams het podium te bereiken en stonden er in totaal liefst dertien coureurs op het podium. Sinds 2014 is de wereld echter heel anders, want alle zeges werden verdeeld door Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari. Alleen Force India, Williams en Scuderia Toro Rosso wisten in de tussentijd nog (incidenteel) podiumplaatsen te veroveren.

Volgens Perez is het belangrijk dat de F1-teams vanaf 2021 weer net zo competitief zijn. "Het belangrijkste is dat we een competitief veld neerzetten. Kan je je dat seizoen herinneren, ik denk dat het 2012 was? We hadden toen acht of negen verschillende winnaars en de hele klasse was erg competitief. Dat is waar de Formule 1 op zeer korte termijn op moet mikken."

Perez zet vraagtekens bij herintrede bijtanken

FIA-president Jean Todt stelde recent voor dat de Formule 1 mogelijk een terugkeer zou moeten krijgen van het bijtanken tijdens races. Perez heeft daar zijn twijfels over. Volgens Todt maakt het onvoorspelbare element van het bijtanken de races spannender, maar Perez is niet optimistisch dat het een positief effect heeft.

"Ik heb het bijtanken nooit meegemaakt, dus eerlijk gezegd heb ik geen groot argument om het terug te brengen. Hoe meer we veranderen, hoe meer voordeel we ook geven aan de grote teams om het gat te creëren waar we allemaal bang voor zijn. We zullen zien wat we als sport kunnen brengen in 2021. Als je zo'n spreiding hebt in het veld, verandert het dan veel? Dat denk ik niet."

"Ik denk dat de auto's wat zwaar zijn. Vooral als je de race met 100 kilogram brandstof start, kan het wat zwaar zijn. Ik heb dit echter de laatste negen jaar gedaan met deze auto's en alle problemen komen door in hoeverre wij een show neer kunnen zetten. De toeschouwers willen een goede show zien. Het maakt ze niet zoveel uit of dat met vijf kilogram brandstof is of met 100."