Verstappen: "Het is echt beter gegaan sinds de introductie van de nieuwe voorvleugel in Oostenrijk"

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben vanaf de Oostenrijkse Grand Prix grote stappen gemaakt met hun auto. De Nederlander scoorde in vier wedstrijden drie podiumplaatsen en zou een 100% score gehaald hebben als Sebastian Vettel hem niet van achteren aangereden had in Silverstone.

De Red Bull-coureur heeft inmiddels het gat naar de nummer twee in het wereldkampioenschap, Valtteri Bottas, tot zeven punten weten te brengen. In een interview met MotorSport Magazine gaf Verstappen aan dat de introductie van de nieuwe voorvleugel een belangrijke stap is geweest met betrekking tot het verbeteren van de auto: "Het is echt beter gegaan sinds we de nieuwe voorvleugel in Oostenrijk hebben gekregen."

Daarnaast sprak onze landgenoot over de wijzigingen in de reglementen van dit jaar: "Deze laatste regelgeving heeft ons pijn gedaan. Wij waren bij Red Bull altijd heel goed in het ontwerpen van de voorvleugel. Deze vleugel zorgde voor de totale werking rondom de auto. De nieuwe generatie voorvleugels zorgde ervoor dat we de banden sneller gingen blokkeren."

"Met de introductie van de vleugel in Oostenrijk hebben we er voor gezorgd dat we meer stabiliteit hebben dan voorheen. De stabiliteit van de auto was met de introductie van deze voorvleugel anders", sloot hij af.