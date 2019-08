Haas F1-teambaas Günther Steiner is een van de meest markante persoonlijkheden in de paddock van de Formule 1. De reputatie van de Italiaan kreeg een positieve boost na het verschijnen van de Netflix-serie Drive to Survive, waar hij als harde, maar zeer eerlijke teambaas overkomt.

Voorafgaand aan de zomerstop heeft Haas F1 fans gevraagd om vragen in te sturen voor Steiner, die die vragen op zijn beurt weer ging beantwoorden. Het eerste deel met antwoorden op die vragen heeft het Amerikaanse team inmiddels haar eigen sociale media-kanalen gedeeld en het leverde weer een aantal mooie antwoorden op van Steiner. Zo stemde hij in met het idee om zijn haren in de kleuren van de Deense vlag te verven als Kevin Magnussen op het podium eindigt dit jaar.