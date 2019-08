Coureurs tegen plan voor minder testdagen: "Enige sport waar zo weinig geoefend wordt"

De plannen om het aantal testdagen in de Formule 1 verder te reduceren, vallen niet in goede aarde bij de coureurs. Zij zouden in een ideale situatie zelfs meer testdagen willen krijgen voorafgaand aan het seizoen.

Tot en met dit seizoen krijgen de teams per jaar twaalf testdagen: twee keer vier dagen voorafgaand aan het seizoen en nogmaals twee keer twee dagen gedurende het seizoen. Dit is al fors minder dan in het verleden en zeker dan in het begin van deze eeuw, toen teams nog onbeperkt mochten testen. Van dat tijdperk heeft de Formule 1 inmiddels afscheid genomen omwille van kostenbesparingen.

De kalender voor 2020 lijkt echter met een race uitgebreid te gaan worden en dat moet gepaard gaan met een verdere inperking van de testdagen. De wintertests zouden eraan moeten geloven: niet langer zal het vanaf 2020 draaien om twee weken met vier testdagen per week, maar het zal gaan om twee weken met drie testdagen per week. Dat plan valt niet in goede aarde bij de coureurs.

Toro Rosso-duo en Gasly uitgesproken tegenstanders

Daniil Kvyat spreekt zich het duidelijkst uit. Hij vindt dat er al te weinig getest wordt en pleit voor meer testdagen op fysieke circuits. "Wat we nu doen, is het minimum vanuit de coureur bekeken. Ik stap niet zo graag in de simulator, want ik zou veel liever meer testdagen hebben. Dit is niet de weg die de Formule 1 moet inslaan. Dit is de enige sport waarin we buiten het raceweekend zo weinig oefenen. Onbeperkt testen is ook niet nodig, maar we zouden niet meer testdagen moeten hebben dan nu."

Alexander Albon, die dit jaar debuteerde in de Formule 1 na vier testdagen gereden te hebben in Barcelona, stelt dat die testdagen cruciaal zijn. “Die waren van doorslaggevend belang. Een testdag staat qua gereden afstand gelijk aan een heel raceweekend. Acht testdagen staat niet helemaal gelijk aan 21 of 24 races, maar iedere testdag is enorm belangrijk.”

Pierre Gasly ziet het ook niet zitten als het aantal testdagen met een kwart afneemt. "Met dat voorstel heb je een kwart minder testdagen dan nu en dat is natuurlijk niet ideaal. Als coureur en team is het natuurlijk beter om zoveel mogelijk te testen voor het seizoen start, maar qua kosten zal dat niet zo zijn. Ik vind het echter wel nuttig, zeker als je een nieuw avontuur aangaat."

Kvyat pleit voor meer testdagen

Kvyat wil zelfs nog verder gaan en pleit ervoor om meer testdagen te houden dan het huidige aantal van twaalf per jaar. “Ik zou liever tussen de zestien en twintig testdagen per jaar hebben. Echter, ook het aantal races zal volgend jaar stijgen en dat maakt het lastig, maar we zouden ook het werk in de simulator kunnen verminderen. Als coureur zou ik veel liever in de echte auto zitten dan dat ik in de simulator moet werken."