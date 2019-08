Palmer vraagt zich af of er meer zit achter grote verschil Verstappen en Gasly

Jolyon Palmer ziet in Pierre Gasly een van de grootste verliezers van de eerste seizoenshelft. Het grote verschil met teamgenoot Max Verstappen doet hem soms vermoeden dat er meer schuil achter gaat dan zichtbaar is voor de buitenwacht.

Het verschil tussen de coureurs van Red Bull Racing is enorm. Daar waar Verstappen bij het ingaan van de zomerstop derde in het kampioenschap staat met 181, moet Gasly het doen met 63 punten en de zesde plek. Vorig seizoen liet de Fransman bij vlagen goede dingen zien bij Scuderia Toro Rosso, maar bij Red Bull Racing is dat er nog niet uitgekomen.

"Gasly is in 2019 nog niet op komen dagen. Sinds zijn overstap naar Red Bull zit hij niet in de buurt van teamgenoot Verstappen en de druk loopt op", stelt Palmer in zijn column voor BBC. De kiem voor het matige seizoen is volgens hem gelegd bij de wintertests. "Twee crashes in het voorseizoen zetten de toon voor de Fransman en het was duidelijk dat hij moeite had om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving."

'Overal dieptepunten in seizoen Gasly'

In Oostenrijk en Hongarije werd Gasly pijnlijk op een ronde gezet door Verstappen. Het zijn twee dieptepunten voor de Red Bull-coureur, maar Palmer ziet een patroon. "In realiteit zijn er overal dieptepunten voor Gasly. Hij heeft veel talent - dat liet hij vorig jaar zien bij Toro Rosso - maar het zegt genoeg dat hij zijn beste resultaat van vorig jaar nog niet verbeterd heeft."

"Ik vraag me soms af of er meer speelt dan wat er zichtbaar is, omdat er de hele tijd een grote achterstand is op Verstappen", zegt Palmer, die weinig vertrouwen heeft dat Gasly het tij kan keren. "Uiteindelijk zie ik het niet voor me dat Gasly dit in de tweede seizoenshelft om gaat keren. Het ziet er momenteel redelijk onheilspellend uit voor de jonge coureur."