Brawn: "Bijzondere prestatie als Verstappen tweede in WK wordt"

Ross Brawn zag een ijzersterke Max Verstappen vlak voor de zomerstop. De tweede plaats in het WK is binnen bereik en dat zou volgens de man van Liberty een bijzondere prestatie zijn.

Verstappen staat bij aanvang van de zomerstop op een keurige derde positie in het kampioenschap. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar bekroonde een sterke reeks wedstrijden in Hongarije met een tweede positie, nadat hij op zaterdag zijn eerste pole position in de Formule 1 pakte. Aan het eind van de race werd hij voor de winst gepasseerd door Lewis Hamilton, maar volgens Brawn kan Verstappen daar zelf weinig aan doen.

"Max Verstappen en Red Bull Racing produceerden ook een geweldige prestatie. De Nederlander pakte zaterdag zijn eerste pole position en zette een serie ongelooflijk snelle ronden neer. Aan het eind van de race deed hij alles in zijn macht om het drie zeges in vier Grands Prix te maken. Dat lukte niet, maar dat kwam eerder door wat Mercedes en Hamilton deden dan wat hij en Red Bull niet deden."

'Red Bull nu na Mercedes meest potente pakket'

Brawn ziet ook dat Red Bull Racing in de afgelopen weken goed werk geleverd heeft, want de wedstrijd op de Hungaroring bewees volgens hem dat de RB15 na de Mercedes de beste auto is. "In Hongarije bewees het team uit Milton Keynes dat ze het op een-na-meest potente pakket hebben, terwijl Honda laat zien dat het echte progressie geboekt heeft wat betreft vermogen en snelheid."

Verstappen heeft de tweede positie in het kampioenschap binnen handbereik, want Valtteri Bottas staat maar 7 punten voor in de titelstrijd. Gezien de huidige vorm van beide coureurs kan een positiewisseling op korte termijn al plaatsvinden en Brawn zou dat een prestatie van formaat vinden, zo stelt hij in zijn column op Formula1.com.

"Max heeft meer punten (81) gescoord dan iedere andere coureur in de laatste vier races. Dat zijn er 18 meer dan Hamilton en bijna twee keer zoveel als die van beide Ferrari-coureurs met 45 per persoon. Het is teven meer dan twee keer zoveel als het totaal van Bottas. Lewis verslaan voor de titel lijkt buiten bereik, maar de tweede plaats is nu waarschijnlijker voor Verstappen. Dat zou iets speciaals zijn."