Rapport Hongarije 2019: Hamilton, Verstappen en Sainz excelleren op Hungaroring

Mercedes

44. Lewis Hamilton, 1ste: 10,0

77. Valtteri Bottas, 8ste: 6,0

Met een gewaagde strategische keuze en een indrukwekkende laatste stint van Hamilton wist Mercedes alsnog de Hongaarse Grand Prix te winnen. De Brit oogde de hele race sterk, maar kon pas aan Verstappen voorbijkomen toen hij in de slotfase weer op mediums reed en de Red Bull op oude harde banden reed. De race van Bottas was er een om snel te vergeten. De Fin had vroeg in de race een aanvaring met Leclerc, moest vroeg stoppen en wist zich daar niet meer van te herstellen.

Ferrari

5. Sebastian Vettel, 3de: 8,0

16. Charles Leclerc, 4de: 8,0

Ferrari kwam op de Hungaroring duidelijk tekort, maar haalde met een derde en vierde positie toch het maximale resultaat eruit. Vettel ging in de absolute slotfase aan teamgenoot Leclerc voorbij, wat te wijten was aan de strategische keuzes bij Ferrari: Leclerc ging vroeg naar binnen en reed de race uit op harde banden, terwijl Vettel lang buiten bleef en de race op softs kon afmaken. Die laatste strategie bleek uiteindelijk de beste te zijn.

Red Bull Racing

10. Pierre Gasly, 6de: 5,5

33. Max Verstappen, 2de: 10,0

Een pole position, de snelste raceronde en een tweede positie: het weekend van Verstappen was ronduit zeer goed. De Nederlander zette geen stap verkeerd op de Hungaroring, maar moest door een strategische meesterzet van Mercedes toch zijn meerdere erkennen in Hamilton. Gasly kende intussen wederom een tegenvallende race, werd zesde achter Sainz in de McLaren en is daardoor ook niet zeker meer van zijn plekje bij het team...

Renault

3. Daniel Ricciardo, 14de: 6,5

27. Nico Hülkenberg, 12de: 6,5

De Hungaroring bleek ook geen circuit te zijn dat de bolide van Renault goed lag. In tegenstelling tot in Duitsland kwamen beide coureurs wel aan de finish, maar punten lagen niet in het verschiet voor Hülkenberg en Ricciardo. Beiden reden vrij kleurloos rond, wat de Duitser uiteindelijk op de twaalfde positie bracht aan de finish. Ricciardo vocht een verbeten duel uit met Magnussen, waarbij hij uiteindelijk aan het kortste eind trok.

Haas F1

8. Romain Grosjean, uitgevallen: 6,5

20. Kevin Magnussen, 13de: 6,5

Grosjean opende het weekend in Hongarije sterk met een goede kwalificatie, maar in de race was het tempo verdwenen, een probleem dat Haas F1 in dit seizoen wel vaker tegengekomen is. Uiteindelijk viel de Fransman met problemen uit. Magnussen viel vooral op door zijn kiezelharde wijze van verdedigen ten opzichte van Ricciardo, waarvoor hij uiteindelijk een waarschuwing kreeg van de stewards. Verder dan P13 kwam hij niet.

McLaren

4. Lando Norris, 9de: 7,5

55. Carlos Sainz, 5de: 10,0

Sainz ontpopt zich tot een van de smaakmakers van het seizoen. Voor de tweede op rij werd de McLaren-coureur vijfde en dat deed hij op eigen kracht. Het lukte de Spanjaard zelfs om de Red Bull van Gasly voor te blijven, waardoor het verschil in het kampioenschap teruggebracht is tot vijf punten. Na zijn uitvalbeurt in Duitsland keerde ook Norris met een sterke race terug in de punten, maar een probleem met de wheel gun zorgde ervoor dat een betere positie dan P9 mogelijk was.

Racing Point

11. Sergio Perez, 11de: 7,0

18. Lance Stroll, 17de: 5,5

Punten wist Racing Point niet te scoren in Hongarije, maar voor de zoveelste keer werd Perez elfde. De Mexicaan reed absoluut geen slechte race, maar de Racing Point-bolide is momenteel gewoon niet goed genoeg om consistent punten te scoren Het extra bewijs daarvoor wordt geleverd door Stroll, die niet verder kwam dan P17 en zelfs Russell in de Williams voor zich moest dulden.

Alfa Romeo

7. Kimi Raikkonen, 7de: 8,5

99. Antonio Giovinazzi, 18de: 5,0

Het contrast binnen Alfa Romeo bleef ook in Hongarije groot. Giovinazzi viel tegen op de Hungaroring en kwam niet verder dan P18 in de race. Daarbij hield hij alleen Robert Kubica achter zich in de eindstand. Raikkonen blijft intussen gestaag punten scoren voor het Zwitsers-Italiaanse renstal. Hij pakte wederom een zevende positie en daardoor staat zijn totaal voor 2019 op 31 punten. Giovinazzi? Hij heeft er maar 1...

Scuderia Toro Rosso

23. Alexander Albon, 10de: 7,5

26. Daniil Kvyat, 15de: 6,5

Na de successen in Duitsland kondigde Albon al aan dat het in Hongarije weer een normaal weekend voor Toro Rosso zou worden en dat klopte. De Britse Thai scoorde een puntje met de tiende positie, iets wat past bij de huidige staat van het Italiaanse team. Teamgenoot Kvyat kon in de openingsfase van de race goed duelleren met zijn teamgenoot en maakte indruk met een stevig, maar fair gevecht met zijn teamgenoot. Meer dan P15 zat er door een strategische fout echter niet in...

Williams

63. George Russell, 16de: 8,0

88. Robert Kubica, 19de: 5,0

Russell blijft bewijzen dat hij een van de grootste talenten in de Formule 1 van het moment is. Op de Hungaroring lukte het de Williams-coureur bijna om Q2 te bereiken en in de race bleef hij een Racing Point en een Alfa Romeo voor. Een sterk optreden voor de Brit dus, maar dat kan niet gezegd worden van Kubica. De Pool was in de kwalificatie meer dan een seconde langzamer dan Russell en werd in de race als enige op drie ronden achterstand gereden. Het lijkt steeds aannemelijker dat dit zijn laatste seizoen in dienst van Williams wordt.