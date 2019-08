Marko krabbelt terug: "Kijken na zomerstop naar situatie Gasly"

Helmut Marko krabbelt langzaam maar zeker terug na zijn claim dat Pierre Gasly het seizoen gewoon afmaakt bij Red Bull Racing. De talentscout zegt nu na de zomerstop verder te gaan kijken naar de situatie.

Gasly kende in Hongarije wederom een tegenvallende race. De Fransman startte de race vanaf P6, viel meteen terug naar de negende positie en had vervolgens moeite om voorbij te komen aan de mannen voor hem. Uiteindelijk eindigde Gasly de race op de zesde positie, maar hij moest wel de McLaren van Carlos Sainz voor zich dulden.

Ook op Marko maakte Gasly geen onuitwisbare uitdruk tijdens de Hongaarse Grand Prix. De talentscout vindt zijn pupil 'niet de beste inhaler', maar stelt ook dat de Hungaroring een circuit is waar inhalen lastig is. "Het is enorm lastig om in te halen. Bij de start verloor hij de plekken en daarna gebeurde er niets meer. Hij is ook niet de beste inhaler. Men heeft wel bij anderen kunnen zien hoe lastig het voor hen was. Hij heeft het dus bij de start verloren."

In een eerder stadium verklaarde Marko dat Gasly het seizoen hoe dan ook af zal maken bij Red Bull Racing. Op die woorden lijkt de Oostenrijker na de tegenvallende race in Hongarije terug te komen. Een eventueel besluit zal wel pas na de zomerstop komen. "We gaan nu eerst naar de zomervakantie, daarna zullen we het verder bekijken", vertelde Marko aan Motorsport-Magazin.com.