Ricciardo geïrriteerd door defensieve tactieken Magnussen in Hongarije

Een nieuwe aanvaring tussen Kevin Magnussen en een Renault-coureur tijdens de Hongaarse Grand Prix. Twee jaar na de befaamde aanvaring met Nico Hülkenberg lag de Haas-coureur nu overhoop met Daniel Ricciardo, die de verdedigende acties van de Deen afkeurde.

Ricciardo en Magnussen waren vrijwel de hele race met elkaar in gevecht om posities buiten de punten. Uiteindelijk werden ze respectievelijk veertiende en dertiende. Na afloop van de race verklaarde wedstrijdleider Michael Masi dat Magnussen gewaarschuwd is voor het feit dat hij die acties herhaaldelijk uit de kast trok om zich te verdedigen.

"Er is een waarschuwing gegeven aan het team omdat hij het consistent deed. Niet per se die ene keer, maar het feit dat hij het herhaaldelijk deed. Je mag een keer bewegen om je lijn te bescherm, maar het bewegen onder het remmen is iets waarvan de coureurs zeiden dat we daar hard op moesten ingrijpen, vooral als dit constant gebeurt."

Ricciardo 'blokkeerde alles' om botsing te voorkomen

Na afloop van de race gaf Ricciardo toe dat hij gefrustreerd was toen het gebeurde en dat hij zijn banden blokkeerde om een crash te voorkomen. "Het zou vanaf de laatste plaats hoe dan ook zwaar worden. In de eerste fase zaten we prima en ik bleef lang buiten op de hards. Ik had op de softs goede snelheid, maar ik kwam Magnussen tegen. Ik was niet onder de indruk met zijn bewegingen onder het remmen."

"Ik hoorde dat hij een waarschuwing kreeg, maar hij deed het nogmaals. Ik blokkeerde volledig om niet tegen hem te crashen. Daarna konden we niet veel, want de banden waren niet goed meer aan het eind. Het was frustrerend, want we hadden meer snelheid. Ik zal een herhaling bekijken en kijken wat het is, maar op het moment was ik redelijk gefrustreerd met de actie. Bewegen onder het remmen kan niet en ik dacht dat het in sommige gevallen extreem is."