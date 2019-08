Hamilton denkt niet dat Gasly zitje bij Red Bull Racing zal vasthouden

Lewis Hamilton heeft na afloop van de Hongaarse Grand Prix een kleine sneer uitgedeeld aan het adres van Pierre Gasly. De regerend wereldkampioen stelt dat het zitje bij Red Bull Racing beschikbaar is voor bijvoorbeeld Fernando Alonso.

Na afloop van de door Hamilton gewonnen wedstrijd op de Hungaroring kregen de coureurs uit de top 3 tijdens de persconferentie de vraag voorgeschoteld of zij Alonso terug zouden willen zien in de Formule 1. De Spanjaard liet zich eerder al ontvallen dat hij eigenlijk alleen in de Formule 1 wil terugkeren als hij dat kan doen bij een team dat meedoet om de overwinningen.

Na de race in Hongarije feliciteerde Alonso Hamilton en Max Verstappen met hun race. Sebastian Vettel stelt dat het hem niet zo veel uitmaakt of Alonso terugkeert. "Ik respecteer hem voor wat hij bereikt heeft en wat hij kan op een circuit. Ik denk dat hij zich verveelt als hij tijd heeft om dit soort dingen te schrijven, dus breng hem maar terug. Mij maakt het niet uit."

Hamilton ziet nog wel plek bij Red Bull Racing

Hamilton ziet het idee op zichzelf wel zitten en denkt dat Alonso ook wel kans maakt op een zitje bij een topteam. "De sport heeft de beste coureurs op de beste plekken nodig en er is in ieder geval nog een zitje beschikbaar dat goed genoeg is om te winnen. Hij is ook goed genoeg om te winnen, dus dat zou geen slechte combinatie zijn."

Verstappen mengt zich vervolgens in het gesprek en stelt dat Alonso met Toto Wolff moet gaan praten voor het tweede zitje bij Mercedes, maar daar wil Hamilton niet aan meewerken. "Valtteri is geweldig en hij heeft dit jaar ook gewonnen. Ik zou juist zeggen dat jij binnen je team nog een extra stoeltje hebt."

Wederom matige race voor Gasly in Hongarije

Daarmee lijkt Hamilton een kleine sneer uit te delen naar Gasly. De Fransman beleeft een bijzonder lastig eerste jaar in dienst bij Red Bull Racing. Ook in Hongarije was de goede vorm ver te zoeken bij Gasly. In de kwalificatie kwam hij negen tienden tekort op polesitter en teamgenoot Verstappen, terwijl hij in de race op meer dan een ronde achterstand zesde werd en zelfs Carlos Sainz voor zich moest dulden.