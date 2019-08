Horner: "Een tweede stop voor Verstappen was nooit een optie"

Red Bull Racing trok in Hongarije aan het kortste eind in de strijd om de zege. Volgens teambaas Christian Horner was het maken van een tweede pitstop voor Max Verstappen nooit een optie, terwijl hij ook zag dat Mercedes sneller was op de Hungaroring.

Verstappen kwam op de Hungaroring uiteindelijk als tweede over de finish. De Nederlander startte van pole position, maar had de hele race Lewis Hamilton in zijn nek hijgen. Daar waar Hamilton een tweede stop maakte, deed Verstappen dat niet. Uiteindelijk kon de Mercedes-coureur op zijn versere banden relatief eenvoudig voorbijkomen aan de Red Bull.

Achteraf gezien leek het voor Verstappen een mogelijkheid om ook een tweede stop te maken en zo een poging te doen om de race winnend af te sluiten. Door de snelheid van Mercedes was dat volgens Horner geen optie. "Het was nooit een optie om een tweede stop te maken. We hadden de positie op de baan en ik denk dat Mercedes gewoon de snellere auto had in de race vandaag."

"Het was heel indrukwekkend om te zien dat ze de hele race binnen een seconde konden blijven volgen. Ze hadden ook de kans om een vrije stop te maken en voor ons was het niet logisch om die call te maken met Lewis een seconde achter Max. Max heeft er alles uitgehaald wat erin zat, meer kunnen we niet doen."

Ook na stop Hamilton was stop Verstappen geen optie

Toen Hamilton eenmaal zijn stop had gemaakt, was er volgens Horner geen houden meer aan. Op dat moment stoppen werkte volgens Horner niet, zo vertelde hij aan Sky Sports F1. "Ja. Tegen de tijd dat Lewis de tweede sector afrondde, lag hij er virtueel al voor. Gezien de positie op de baan was het kansloos. De enige kans die we hadden, was tot het einde doorrijden."

Ondanks het mislopen van de zege is er bij Horner toch tevredenheid. "Die snelste ronde was een ronde met alles op vol vermogen. Ik denk dat stoppen vanuit leidende positie op dat punt in de race een onmogelijke call is voor de leider. Als je de snellere auto bent en je hebt een vrije stop die je kan maken, dan heb je niets te verliezen. Vandaag werkte dat voor ze, dus dat hebben Lewis en Mercedes goed gedaan. Desalniettemin was het een geweldig weekend voor Max."