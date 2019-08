Verstappen realistisch na P2 in Hongarije: "Waren vandaag niet snel genoeg"

Geen tweede zege op rij voor Max Verstappen in Hongarije. Een geweldige rit van Lewis Hamilton en een tactisch zeer sterke zet van Mercedes zorgden ervoor dat de Nederlander na 66 ronden gepasseerd werd door de wereldkampioen.

Verstappen pakte zaterdag zijn eerste pole position en leek op zondag de race redelijk onder controle te hebben. In de eerste stint kon niemand hem bedreigen, terwijl Hamilton na zijn eerste pitstop wel wat nadrukkelijker aan begon te dringen. De Mercedes-coureur maakte echter een tweede pitstop en dat bleek van doorslaggevend belang te zijn.

In de slotfase reed Hamilton makkelijk naar Verstappen toe en vier ronden voor het einde ging hij aan hem voorbij. De Red Bull-coureur ging daarna nogmaals de pits in en noteerde de snelste ronde, maar meer dan P2 zat er niet in. Na afloop van de race toonde Verstappen zich realistisch. "We waren gewoon niet snel genoeg. Ik probeerde alles wat ik kon op die harde band om hem in leven te houden, maar helaas was dat niet genoeg."

"Toch zijn we tweede en hebben we de snelste ronde, dus dit weekend is over het algemeen goed geweest voor ons. Felicitaties aan Lewis voor de zege, hij pushte de hele race erg hard en dat vind ik fijn. Vandaag wonnen we niet, maar vandaag was een goede dag en dit was een goed weekend."

Verstappen 'kwam grip tekort' in slotfase

Hamilton wist het gat van vijftien seconden in een tijdsbestek van minder dan tien ronden helemaal te dichten. Verstappen kwam naar eigen zeggen in de slotfase grip tekort op de harde banden en zag de strategie met twee pitstops toch beter werken. "We kwamen denk ik wat grip tekort. Wij probeerden een eenstopper en zij hadden de kans om een tweestopper te proberen. Dat bleek vandaag goed te werken."