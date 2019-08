Marko wil wereldtitel voor Verstappen niet uitsluiten: "Theoretische mogelijkheid"

Helmut Marko zag Max Verstappen in Hongarije voor het eerst een pole position pakken. De talentscout en adviseur van Red Bull Racing houdt alle mogelijkheden open wat betreft een wereldtitel, zeker gezien de huidige vorm van het team.

Red Bull Racing heeft de smaak wel te pakken in 2019. Na een ietwat moeizame start, waarin de RB15 niet deed wat het team wilde, lijken de grote zwakke plekken aangepakt te zijn. Daardoor lukte het Verstappen al om de races in Oostenrijk en Duitsland te winnen, maar een pole position bleef vooralsnog buiten bereik. In Hongarije lukte het dus wel. Na afloop was Marko lyrisch over de prestatie van Verstappen.

"Dit kwam door Max. Het was een bijna perfecte ronde en alles klopte", vertelde Marko aan Motorsport-Magazin.de. "Het hele pakket speelde hier echter en rol. Honda heeft de krachtbron optimaal geprepareerd en de voortdurende ontwikkeling van het chassis doet de rest - ook hier hebben we nieuwe onderdelen geïntroduceerd."

Marko verwacht geen nieuwe slechte start Verstappen

In Oostenrijk en Duitsland kwam Verstappen slecht weg vanaf de eerste startrij, maar Marko gelooft niet in een herhaling daarvan. "Dat was de engine mapping, dus het lukte daar niet tijdens de start. Sindsdien is er echter veel gebeurd. Ik denk niet dat onze opponenten daarop kunnen vertrouwen. Als je eenmaal aan het front rijdt, is het een heel ander verhaal. Je kan meer op je banden en op je motor letten en alles verloopt dan beter."

De titel wordt ook niet uitgesloten door de Oostenrijker. "Het is een theoretische mogelijkheid. We willen niets uitsluiten gezien onze prestaties van de laatste races. Als we op deze manier doorgaan, is het niet onmogelijk. Het pakket met Honda, Max en Red Bull Racing komt steeds beter samen en wordt een echte sterke eenheid. Het hele pakket wordt competitiever en we kijken uit naar de tweede helft van het jaar."