Albon: "Knullige fout van coureur veroorzaakte incident in VT2"

Alexander Albon heeft de schuld op zich genomen voor het incident tijdens de tweede vrije training in Hongarije. De coureur van Scuderia Toro Rosso noemde het een 'knullige fout' van zijn kant.

De crash van Albon vond plaats aan het begin van de tweede vrije training. Bij het insturen van bocht 14 reed de Britse Thai met twee wielen op het gras, waarna hij zijwaarts de bandenstapel in gleed. De crash gebeurde al na vier minuten in VT2, waardoor een rode vlag noodzakelijk was om de stewards de bolide weg te laten halen. De sessie van Albon zat er daardoor vroeg op.

"Het was echt een foute inschatting", vertelde Albon tegenover GPToday.net. "Natuurlijk vlieg je altijd die bocht in, dus het is niet eenvoudig om de limiet te vinden. Natuurlijk wil je zo wijd mogelijk aan de bocht beginnen, maar ik schatte het fout in. De voorkant ging niet het gras in, dus ik dacht dat het goed was. De voorkant ging niet, maar de achterkant dus wel."

"Natuurlijk hielp het weer niet, want het regende en het was erg glad. Eerlijk gezegd was het een knullige fout. Qua schade is er natuurlijk redelijk was kapot, maar er lijken geen schokkende dingen kapot te zijn. Qua rijden was iedereen 's middags beperkt, dus we liggen niet ver achter. We gaan volgens mij gewoon verder met ons plan."

Vertrouwen bij Albon over snelheid in Hongarije

Albon werd zesde in Duitsland in de regen en blijft vol vertrouwen dat het team weer sterk kan zijn dit weekend, ondanks zijn incident. "Over het algemeen misten we snelheid, maar we maakten in VT2 een grote stap. Hoewel ik crashte, was de snelheid erg goed. Het was dus erg jammer. We hebben goede stappen gezet en in ieder geval hebben we veel data. We moeten echter nog wel wat werk doen om klaar te zijn voor de hitte."