'Zondag duidelijkheid over of Verstappen ontsnappingsclausule mag gebruiken'

Max Verstappen lijkt zondag duidelijkheid te gaan krijgen over of hij gebruik mag gaan maken van de ontsnappingsclausule in zijn contract. Staat hij niet in de top 3 van het kampioenschap na de race in Hongarije, dan mag de Nederlander vertrekken bij Red Bull Racing.

In de afgelopen maanden werd er genoeg gespeculeerd over de toekomst van Verstappen. Stond er wel of geen ontsnappingsclausule in het contract? Daar heeft Helmut Marko in Hongarije een bevestiging van gegeven aan Motorsport-Total.com. Staat de Nederlander na de Hongaarse Grand Prix niet in de top 3 van het WK, dan mag hij vertrekken. Staat hij wel in de top 3, dan wordt het contract automatisch met een jaar verlengd.

Momenteel staat Verstappen inderdaad op die doorslaggevende derde positie. Hij heeft 162 punten verzameld, waarmee hij een voorsprong heeft van 21 punten op Sebastian Vettel op de vierde plek. De Duitser is de enige die Verstappen nog kan passeren in Hongarije, maar daarvoor zal de Ferrari-coureur moeten winnen en mag Verstappen niet hoger dan P9 eindigen. Marko heeft er daarom ook vertrouwen in dat de Nederlander zal blijven.

"Het lijkt erop dat hij hoe dan ook bij ons moet blijven. De ontsnappingsclausule is er, maar treedt niet in werking. Om die ontsnappingsclausule te laten activeren, moeten er uitzonderlijke omstandigheden zijn tijdens de race op zondag. Wij maken ons geen zorgen. Zelfs als de clausule in werking treedt, houdt dat nog niet in dat Max daar ook gebruik van gaat maken."