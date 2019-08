Verstappen: "Veranderingen aan auto tijdens VT1 oorzaak van spins"

Max Verstappen kende absoluut geen slechte start van het weekend in Hongarije. De Red Bull Racing-coureur eindigde twee keer op de tweede positie, maar na afloop gaf hij aan dat hij niet tevreden was met balans tijdens oefensessie 1.

Tijdens de eerste vrije training moest Verstappen genoegen nemen met de tweede plaats achter Lewis Hamilton, in de tweede training moest hij teamgenoot Pierre Gasly voor laten gaan. Het opvallendste moment van de Nederlander op vrijdag waren zijn twee spins tijdens VT1. Daarvoor had Verstappen achteraf een verklaring: hij was niet tevreden met de balans van zijn bolide, nadat er een aantal wijzigingen tijdens de training waren doorgevoerd.

"Aanvankelijk was ik blij tijdens VT1, maar we probeerden wat dingen waar ik juist niet zo blij mee was", vertelde hij tegenover onder andere GPToday.net. "Daardoor verloor ik de achterkant twee keer. Ik denk echter wel dat het belangrijk is om dit soort dingen te testen, want tijdens VT2 had mijn auto wel weer een goede balans. We leken erg competitief en ik verwacht dat Mercedes nog wel iets voor ons zit, maar morgen wordt een interessante dag."

Verstappen verklapte dus al dat hij denkt dat Mercedes misschien nog wel een maatje te groot is, maar toch heeft hij vertrouwen voor de rest van het weekend. “Ik denk nog steeds dat Mercedes een voorsprong heeft, dus we hebben nog wel een wat werk te doen. Tegelijkertijd zag het er niet slecht uit. Het lijkt erop dat we dit weekend competitief in beide weersomstandigheden zijn, maar we moeten het morgen even afwachten.”