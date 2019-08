Verstappen gelooft inmiddels dat vijf overwinningen mogelijk is in 2019

Wat is er mogelijk voor de combinatie Red Bull Racing en Honda in 2019? Max Verstappen gelooft inmiddels dat het behalen van vijf zeges in het huidige seizoen geen onhaalbare opgave is.

Het seizoen 2019 is halverwege en de teller van Verstappen staat inmiddels op twee zeges. Na zijn knappe zege op de Red Bull Ring was de Nederlander ook de sterkste in de regen op Hockenheim. Daarmee heeft de Nederlander halverwege het seizoen al evenveel zeges gescoord als in de seizoenen 2017 en 2018, toen hij telkens twee zeges in het hele jaar wist te boeken.

Wat de prestatie van Verstappen en Red Bull Racing misschien nog wel knapper maakt, is dat het gedaan wordt in het eerste jaar van de samenwerking met Honda. Helmut Marko vertelde voorafgaand aan het seizoen dan wel dat hij vijf zeges verwachtte van de combinatie, maar die uitspraak werd door velen niet serieus genomen.

Twijfel maakt bij Verstappen plaats voor geloof

Ook Verstappen geloofde aanvankelijk niets van die ambitieuze voorspelling van Marko, omdat team en motorfabrikant dit jaar aan elkaar zouden moeten wennen. "Aanvankelijk leek vijf zeges me erg moeilijk. Ik vond het een gewaagde voorspelling, zeker in het eerste jaar met Honda als motorleverancier. Ik heb er met Helmut over gesproken. Honda en Red Bull moesten elkaar eerst goed leren kennen. Elke race leren we van elkaar."

Nu de teller na Duitsland op twee zeges staat, durft Verstappen ook te dromen over meer successen. Vijf overwinningen acht hij mogelijk, omdat Red Bull zich vaak goed ontwikkelt in de tweede seizoenshelft. "Ik denk nu dat vijf zeges mogelijk is. Normaal gesproken zijn we in de tweede helft van het seizoen altijd beter. De laatste paar jaar heeft Red Bull zich na de zomer goed weten te ontwikkelen. Hopelijk lukt dat nu weer."