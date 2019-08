Vasseur: "Leclerc gaat beter met situatie Ferrari om dan Vettel"

Frederic Vasseur is verrast door het niveau waarop Charles Leclerc in 2019 acteert. De Fransman vindt het vooral opvallend hoe snel de Ferrari-coureur al druk weet te zetten op eerste rijder Sebastian Vettel.

Leclerc debuteerde vorig jaar in de Formule 1 bij Sauber, waar hij Vasseur als zijn teambaas had. Hun wegen scheidden aan het eind van het seizoen: Vasseur bleef bij het team dat nu Alfa Romeo heeft, terwijl Leclerc een kans kreeg bij Ferrari. Daar presteert de Monegask over het algemeen sterk met twee pole positions, terwijl hij Vettel regelmatig weet te verslaan.

"Ik verwachtte niet dat Charles zich zo snel zou settelen bij Ferrari", vertelde Vasseur aan Canal Plus. "Alles lijkt wat lastiger te zijn voor Vettel. Beiden staan ze onder druk van Mercedes, maar Leclerc gaat daar beter mee om."

Ook in Duitsland zag Vasseur sterke Leclerc

Vettel heeft in de kampioenschap nog altijd de overhand, mede doordat Leclerc in Duitsland een kans op een sterk resultaat liet liggen door vanaf P2 te crashen. Aan het eind van de race was dat de positie die Vettel in handen had. Desalniettemin is Vasseur onder de indruk van de eerste seizoenshelft die Leclerc heeft laten zien en ook in Duitsland zag hij aanvankelijk weer een sterk optreden van de Monegask.

"Charles heeft een geweldige eerste seizoenshelft gehad. Natuurlijk was dat niet bij iedere race het geval, maar ik heb het ook niet over zijn crash in Duitsland. Vorig weekend eindigde ook in mineur voor beide Mercedes-coureurs. De laatste twee bochten waren glibberig en velen maakten fouten. Maar aanvankelijk leek hij zelfs snel genoeg voor pole position en ook in de drie, vier races daarvoor presteerde hij sterk."