Verstappen acht wereldtitel in 2019 onmogelijk: "Mercedes te sterk"

In hoeverre ligt de titelstrijd nog helemaal open? Volgens Max Verstappen valt dat behoorlijk mee: hij acht zichzelf geen echte kanshebber op de titel van 2019, omdat Mercedes dit jaar nog te sterk is.

Verstappen won afgelopen weekend op Hockenheim zijn tweede race van 2019, nadat hij eerder op de Red Bull Ring de sterkste was geweest. In het kampioenschap bezet de Nederlander momenteel de derde positie met een achterstand van 63 punten op leider Lewis Hamilton en 22 punten op nummer 2 Valtteri Bottas. Op papier lijkt een titel dus nog mogelijk, zeker nu het circus dit weekend neerstrijkt in Hongarije.

Na de race op Hockenheim gaf talentscout en adviseur Helmut Marko van Red Bull Racing al aan dat hij Verstappen verre van kansloos acht voor de wereldtitel in 2019. De coureur in kwestie denkt daar zelf echter anders over. Mercedes is momenteel volgens hem te sterk, maar voor 2020 heeft hij er alle vertrouwen in.

"Dit jaar is Mercedes nog te dominant. Volgend jaar moet het zeker kunnen", stelt Verstappen in gesprek met Auto Bild. Hij plaatst er wel een kanttekening bij: het is nooit zeker wat er voorafgaand aan een seizoen gaat gebeuren. "Red Bull maakt goede vooruitgang met de motor van Honda. Hoewel je nooit 100 procent zeker bent. Maar Mercedes weet ook niet of ze volgend jaar weer zo kunnen domineren."