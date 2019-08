Norris crashte bijna op weg naar de grid in Hockenheim

Lando Norris heeft onthuld dat zijn Duitse Grand Prix bijna voorbij was voordat die überhaupt was begonnen. In de verkenningsronden werd hij bijna te grazen genomen door de natte condities.

De dragstrip naast de laatste bochten veroorzaakte problemen voor een aantal coureurs tijdens de race op Hockenheim, waarbij Norris' teamgenoot Carlos Sainz in die sectie spinde tijdens de race. De McLaren-coureur wist weg te komen zonder schade, maar Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg maakten allemaal contact met de bandenstapels door een gebrek aan grip op die dragstrip.

Norris vertelde na de race dat hij voorafgaand aan de wedstrijd de grip op die sectie testte en dat hij vreesde dat hij in de bandenstapels zou eindigen. "Het enige stomme wat tot veel crashes leidde, was de dragstrip", vertelde Norris. "Gelukkig deed ik het tijdens mijn ronden naar de grid, want we hadden een onboard die we moesten bekijken: de magische ronde van Fernando waarbij hij met twee wielen op de dragstrip komt en alles goed lijkt."

"Tijdens mijn ronde naar de grid probeerde ik het en ik dacht echt dat ik uit zou vallen voor de race zou beginnen. Ik drukte de koppeling in en stuurde volledig tegen. Ik overdrijf niet. Ik dacht: 'Oh shit, dit gaat niet goed!' De jongens wachtten daar op mij om mij op karretjes te zetten en me op mijn positie te zetten en ik had daar het meest angstige moment van mijn leven."

'McLaren ligt achter op rivalen qua ontwikkeling'

McLaren breidde haar voorsprong in de strijd om de vierde plek in het constructeurskampioenschap uit met de vijfde plek van Sainz en de nul-score van Renault, zelfs met de verrassende podiumplek van Toro Rosso. Norris is echter van mening dat de rivalen van het team recent flink terrein gewonnen hebben, wat hun leven in de komende races lastiger kan maken.

"Duitsland was al redelijk lastig, hoewel het er soms goed uitzag en we P5 als resultaat pakten. Onze snelheid was niet zo sterk, dus we hebben veel werk te doen. Veel anderen brachten upgrades en hebben goede stappen gezet. Het gaat zwaar worden, zelfs als we snel of langzaam zijn. Momenteel lijkt het erop dat we niet zo'n sterke auto hebben als in de afgelopen races. We moeten proberen onszelf te verbeteren."