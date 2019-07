Wolff: "Slechte dagen maken eenheid Mercedes alleen maar sterker"

Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat de slechte dagen van het team de renstal alleen maar beter maken, want ze werken eraan om hun fouten op te lossen.

De Zilverpijlen kenden een lastige thuisrace, want Valtteri Bottas crashte uit de race en Lewis Hamilton scoorde slechts twee punten, die hij scoorde door de tijdstraffen voor de Alfa Romeo-coureurs. Het was de eerste keer sinds de Mexicaanse Grand Prix van 2018 dat er geen Mercedes-coureur op het podium stond.

"Dit zijn de dagen die ons in het verleden sterker maakten. Dit zijn de dagen die we meer analyseren en onderzoeken dan we in het verleden gedaan hebben. We gaan niet naar huis en zeggen 'waarom hebben we verdomme niet gewonnen', we gaan naar huis en zeggen 'waarom hebben we verdomme verloren'. Dit gaat zeker een discussie zijn die we zullen hebben en we voelen als eenheid pijn, net zoals we als eenheid winst vieren."

Wolff vindt dat Bottas punten had moeten inlopen in WK

Terwijl Hamilton dus weinig punten scoorde, liep Bottas een tik op in de titelstrijd toen hij crashte in zijn jacht op Lance Stroll voor de derde positie. Wolff gelooft dat de Fin snel terug moet slaan van het matige resultaat om zijn hoop op de titel levend te houden. "Ik denk dat hij een redelijk aantal punten had kunnen scoren vandaag voor zijn kampioenschapsstrijd. Hij had in kunnen lopen op Lewis, of dat nu met 12, 15 of 18 punten was."

"Ik denk dat het 18 punten hadden moeten zijn en dat was een behoorlijke hap geweest, maar het gebeurde niet. We zijn halverwege en er zijn nog veel meer punten te scoren. Hij had vandaag een goede kans om zich te herstellen. Ik denk dat je de pijn van dit soort dagen kan voelen als je in de Formule 1 racet. Je moet je echter herstellen. Als je kampioen wil worden, moet je terugslaan na deze dieptepunten."