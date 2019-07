Rosberg: "Verstappen is momenteel de beste coureur in de Formule 1"

Na de Duitse Grand Prix staat voor Nico Rosberg vast dat niet Lewis Hamilton, maar Max Verstappen de beste coureur op de grid is. De Nederlander pakte op Hockenheim zijn tweede zege van 2019.

Hamilton is de regerend wereldkampioen en staat ook in het huidige kampioenschap fier bovenaan. Op Hockenheim beleefde de Mercedes-coureur echter geen goede zondag. Hij vertrok vanaf pole position en leidde ook in de openingsfase van de race, maar vanaf ronde 29 ging zo ongeveer alles verkeerd wat er fout kon gaan. Na een crash, een spin en een tijdstraf werd hij elfde, wat uiteindelijk P9 werd door tijdstraffen voor de Alfa Romeo's.

'Verstappen deed alles goed met geweldig racetempo'

Ook Verstappen kende een angstig moment met een spin halverwege de race, maar desondanks ging hij uiteindelijk wel met de zege naar huis. Dat had de Nederlander volgens Rosberg te danken aan een geweldig tempo in een race waarin hij 'alles goed' deed. De prestaties van de Red Bull-coureur dit jaar vindt Rosberg 'ongelooflijk', zo vertelde hij in zijn vlog.

"Verstappen had een geweldig racetempo, deed alles goed en verdiende deze overwinning. Het is al zijn tweede overwinning van dit seizoen en hij staat op slechts 22 punten van Bottas in een Mercedes. Hij staat ruim voor de Ferrari’s, die over het algemeen toch een betere auto hebben dan Verstappen. Hij is dit jaar ongelooflijk, hij is heel erg goed bezig dit seizoen en staat op dit moment slechts 61 punten achter Lewis. Dat is best indrukwekkend halverwege het seizoen."

"Als ze in dezelfde auto zouden rijden, denk ik dat Verstappen op dit moment voor Hamilton zou staan in het kampioenschap. Al heeft de mindere score van Hamilton van dit weekend daar ook mee te maken. Verstappen is op dit moment gewoon de beste coureur in de Formule 1. Het is heel indrukwekkend wat hij laat zien, Nederland wordt gek, ze vieren nog steeds feest op de tribune. Het is prachtig om te zien en dat is wat we nu eenmaal willen."