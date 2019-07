Hamilton: "Als Ferrari had gereden, dan was het spannend geworden"

Lewis Hamilton heeft in Duitsland zijn recordaantal pole positions verder aangescherpt. De Mercedes-coureur was op Hockenheim voor de 87ste keer de snelste in de kwalificatie, maar hij besefte wel dat hij het lastig zou krijgen als de Ferrari's mee hadden kunnen doen.

In Q3 hoefde Hamilton het tegen geen van beide Ferrari's op te nemen. Sebastian Vettel stapte al tijdens Q1 uit met een probleem met de luchttoevoer naar zijn turbo, terwijl Charles Leclerc in Q3 geen ronde kon rijden omdat hij een probleem had met zijn brandstofinstallatie. Hamilton nam het daardoor aalleen op tegen teamgenoot Valtteri Bottas en de Red Bull's in de strijd om pole position.

Hamilton beseft nog niet hoe hij pole kon pakken

Hamilton kon na de kwalificatie nog niet beseffen hoe hij de pole position kon pakken op Hockenheim. "Ik heb geen idee hoe we het vandaag geflikt hebben. Ik weet niet precies wat er met de Ferrari's gebeurd is, maar dit is een belangrijke race voor ons. Het is onze tweede thuisrace, Mercedes viert 125 jaar autosport en het is geweldig om het op deze manier te vieren."

Hamilton weet dat het een spannend gevecht was geworden met Ferrari om de pole position. "Ze zijn het hele weekend erg snel geweest. Wij hebben dit weekend ook wat upgrades meegenomen en dat voelde goed, maar de Ferrari's waren misschien nog wel op een ander niveau. Ik denk dat onze tijd uiteindelijk voldoende geweest zou zijn om met Leclerc te strijden als hij een ronde had gereden. Het was hoe dan ook spannend geworden tussen ons."

Met zijn eerste ronde stelde Hamilton de pole veilig, maar op sommige punten vond hij zijn tweede ronde toch beter dan de eerste. "Dit circuit is geweldig. Iedere keer dat we hier komen, gaan we sneller en sneller. Bocht 1 is bijna vol gas en dat geldt ook voor bocht 12, dus het is een de hele ronde lang een echte uitdaging. Mijn eerste ronde was perfect en de tweede op sommige punten nog iets beter, maar het was goed genoeg."