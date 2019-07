Ricciardo hoopt met Renault 'iets speciaals te doen' in de regen

Daniel Ricciardo denkt dat een natte Grand Prix van Duitsland een aantal speciale kansen voor Renault kan opleveren, maar toch houdt hij nog een slag om de arm in zijn vooruitzichten.

Zowel op zaterdag als op zondag wordt er regen verwacht om en nabij Hockenheim. Dat zou voor een scherp contrast kunnen zorgen in vergelijking met de vrijdag, toen het overweldigend warm was in Duitsland. Ricciardo, die de RS19 nog niet in natte condities bestuurd heeft, ontkent dat hij zich zorgen maakt om de regen, maar gaf juist aan uit te kijken naar de mogelijkheid om hoger dan normaal te eindigen met de Renault.

"Ik maak me geen zorgen... misschien wel als je in de titelstrijd zit. Mercedes weet dat ze op het droge snel zijn, dus misschien dat zij wat meer vraagtekens hebben. Ik denk echter dat zij nog steeds snel zijn. Als coureur is dit spannend. Het natte is lastiger en het zorgt ervoor dat je net iets meer op het randje zit."

"Als het regent, kijk ik uit naar het besturen van de auto op het natte, maar het geeft ons ook de kans om iets speciaals te doen. In de regen is die kans daar. Mensen maken fouten en als jij je op je gemak voelt, kan je een groot verschil maken. Ik weet echter niet waar het ons zal plaatsen totdat ik in de regen gereden heb."

Ook vertrouwen bij Ricciardo voor droge omstandigheden

Ricciardo bevestigde dat het team 's nachts werk moest doen om de auto te leren voor het geval de condities dit weekend veranderen. "We weten het nog niet zeker en we hebben nog wat werk te doen om het uit te zoeken. We hadden net een korte meeting en vanavond doen we wat meer werk. Ik denk dat we onze zwakke punten kunnen verbeteren als het droog blijft, maar in de regen zien we wel waar het heen gaat."