Mercedes maakt in augustus keuze over tweede coureur voor 2020

Mercedes zal komende maand de knoop doorhakken over de coureurs voor 2020. Zowel Valtteri Bottas als Esteban Ocon komen volgens Toto Wolff in aanmerking voor het tweede zitje.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton is bij Mercedes al verzekerd van een plekje in het team volgend jaar, maar het is nog onduidelijk wie zijn teamgenoot wordt. Bottas is dat op dit moment en dit seizoen maakt hij een redelijk goede indruk, nadat hij in 2018 hard tegenviel. Het team heeft echter ook Ocon op de reservebank zitten. De Fransman zat de afgelopen twee jaar bij Force India, maar dit jaar was er voor hem geen plek op de grid.

Volgens Wolff zijn Bottas en Ocon de belangrijkste kanshebbers voor een zitje in 2020, maar een keuze zal pas in augustus gemaakt gaan worden. "We willen dat hij de eerste seizoenshelft op een goede manier afsluit en twee solide prestaties laat zien op Hockenheim en Boedapest, daarna zullen we gaan denken over onze coureurs voor 2020 en daarna. Het is redelijk ongebruikelijk om coureurs in juli aan te kondigen."

"Als je alle tijd wil nemen, moet je alles goed onderzoeken en kan je het zelfs mee de winter in nemen, zoals we bij andere teams en in het verleden hebben gezien. Voor ons draait het niet alleen om het nemen van de juiste beslissing voor volgend jaar, maar we kijken vooruit en dat is waarom we afgesproken hebben dat we in augustus een beslissing voer de toekomst nemen. Dat betekent echter niet meteen dat we het in augustus al zullen aankondigen."

Vertrek Ocon ook optie bij keuze voor Bottas

Wolff is lovend over de de bijdrage die Ocon levert aan Mercedes, maar hij wil de carrière van de Fransman niet dwarszitten als de Duitse fabrikant voor Bottas kiest. "Achter gesloten deuren draagt hij veel bij. 's Nachts zit hij tijdens raceweekends in de simulator, komt hier op zaterdag naartoe en geeft ons input. Over het algemeen is hij een geweldige jongen. Het zou ook interessant zijn om een jonge coureur van Mercedes in de auto te zetten."

"Dat gezegd hebbende is er ook interesse in Esteban bij andere teams en we moeten voorzichtig een beslissing voor onszelf en de andere teams nemen, niet alleen in ons voordeel, maar ook in het voordeel van Esteban. Als het zo is dat we een voordelige beslissing nemen voor Valtteri, betekent dat ook dat iemand anders de ontwikkeling van Esteban overneemt. Wij zouden daardoor voor een, twee of meerdere jaren onze band met Esteban kwijtraken. Dat zijn consequenties van zo'n besluit."