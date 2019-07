Norris voelt zich meer op zijn gemak in F1-bolide dan in F2-auto

Lando Norris voelt zich in de Formule 1 beter op zijn gemak dan in de Formule 2. De McLaren-coureur stelt dat zijn huidige bolide fysiek een stuk minder zwaar is dan de auto die hij vorig jaar naar de tweede positie in de Formule 2 stuurde.

Hoewel het pas zijn debuutseizoen is, maakt Norris in 2019 een ijzersterke indruk. Hij staat in het kampioenschap dan wel fors achter teamgenoot Carlos Sainz, maar in de kwalificatie heeft de jonge Brit vooralsnog de overhand. De transitie vanuit de Formule 2 lijkt Norris goed af te gaan, wat volgens hem zelf komt doordat de auto's in de Formule 1 hem meer op het lijf geschreven zijn.

"Ik voel meer vertrouwen in een Formule 1-auto. Niet alleen omdat ik het goed heb gedaan, maar ook al aan het begin van het seizoen. Het was lastig om een ronde aan elkaar te plakken, maar ik voelde me meer op mijn gemak in deze auto dan vorig jaar in de Formule 2. Niet omdat het makkelijker is, maar omdat ik er een beter gevoel voor heb."

"Ik voel meer vertrouwen in de auto, weet beter waar de limiet ligt en kan er ook altijd op rijden. Dan is er ook nog de combinatie van werken met het team en veel voorbereiden op dit jaar. Mezelf kennende haalde ik vorig jaar niet het maximale eruit en daar werk ik aan. Net als ieder ander ben ik niet blij als ik het niet goed doe in de kwalificatie of race, dus mezelf op mijn donder geven laat mij uiteindelijk harder werken."

'Formule 2 fysiek veel zwaarder dan Formule 1'

Fysiek gezien heeft Norris het ook eenvoudiger in de Formule 1. "Ik heb in iedere klasse moeite gehad. In de Formule 2 iets minder, maar ik moest op bepaalde momenten nog wat inhalen. Met de stuurbekrachtiging is de Formule 1 een stuk aangenamer. De F2 is fysiek veel zwaarder voor de armen en bijna het hele lichaam dan de F1."