Horner: "Geen gesprekken gehad met Vettel over terugkeer bij Red Bull"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner staat erop dat er geen intentie is om Ferrari-coureur Sebastian Vettel in 2020 terug naar het Oostenrijkse team te halen, ondanks de huidige problemen die de Duitser heeft bij de Scuderia.

Vettel won tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels op rij bij Red Bull, terwijl hij het team in dezelfde periode ook aan vier constructeurtitels. De afgelopen weken ontstonden er steeds meer geruchten dat Vettel mogelijk kiest voor een terugkeer naar zijn voormalige team, dat momenteel nog in haar maag zit met de matig presterende Pierre Gasly. Volgens Horner komt die overstap er niet.

"Sebastian staat nog onder contract, volgens mij zelfs tot volgend jaar", vertelde Horner aan BBC Sport. "Er is nog niet gesproken over een mogelijke terugkeer van hem. We zijn erg blij met het werk dat Max Verstappen doet en ik denk dat de drie topteams alles bij hetzelfde zullen houden tot en met het einde van 2020."

Red Bull voorbereid om Gasly te helpen

Horner voegde eraan toe dat het team erop voorbereid is om Gasly te helpen, zodat hij weer in vorm kan komen en betere resultaten kan halen. De Fransman evenaarde tijdens de Britse Grand Prix het beste resultaat uit zijn Formule 1-carrière door vierde te worden. Ook lukte het voor het eerst om een sessie in de Formule 1 als snelste te eindigen, wat hij deed tijdens VT1.

Horner denkt dat de negatieve speculatie rond de plek van Gasly onterecht is. "Hij heeft veel eerder dan gepland dat zitje gekregen. In het voorseizoen heeft hij een aantal incidenten gehad die een klap geweest zijn voor zijn zelfvertrouwen. Om dat te versterken heeft hij mogelijk ook de sterkste teamgenoot op deze wereld."

"Het is duidelijk dat hij in de eerste zeven, acht races ten opzichte van zijn potentie niet goed genoeg gepresteerd heeft. We kennen hem echter al lang en we weten wat zijn potentie is - dat is ook de reden dat we hem alle steun geven die we hem kunnen geven, zodat hij de bladzijde om kan slaan."