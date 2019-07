Brundle: "Vettel is visie en reactievermogen in wiel-aan-wiel-strijd kwijt"

Martin Brundle begrijpt niet hoe Sebastian Vettel op Silverstone zo de fout in gegaan is. De viervoudig wereldkampioen is volgens de commentator van Sky Sports de scherpte in zijn visie en reactievermogen in spannende gevechten kwijt.

Vettel maakte tijdens de Britse Grand Prix een veelbesproken fout. De Ferrari-coureur streed met Max Verstappen om de derde positie, maar nadat de Red Bull hem voorbij was gegaan, maakte hij een inschattingsfout. De bolides raakten elkaar, wat ervoor zorgde dat beide auto's in de grindbak eindigden. Beide coureurs wisten zich daaruit te redden, maar waren daarna kansloos voor het podium.

Brundle vermoedt structureel probleem Vettel in spannende duels

Het leverde Vettel een forse lading kritiek op in Italië, het thuisland van Ferrari en ook Brundle is nu kritisch. De voormalig coureur van onder andere Benetton, Ligier en Jordan ziet dat de Duitser al een flinke reeks fouten achter de rug heeft en vermoedt dat het een structureel probleem betreft waar Vettel mee kampt, zo vertelde hij in een column op Sky Sports.

"Het is bijna een jaar geleden dat Sebastian Vettel in Duitsland een cruciale fout maakte en de zege verspeelde op Hockenheim. Sindsdien zijn er meerdere fouten geweest, zoals op Monza, Singapore, Bahrein, Canada en meer. Is hij bezig met een onfortuinlijke reeks, of heeft hij zijn visie, reactie en beoordelingsvermogen verloren, wat zich op hoge snelheden onder druk laat zien?"

"Donderdagavond was er een goedbezocht herdenkingsevenement voor Charlie Whiting waar Sebastian, die namens de coureur sprak, simpelweg geweldig was. Ik mag hem als persoon en bewonder zijn statistieken, intellect en menselijke waarden, maar ik ben als analist lang geleden het recht verloren om hem te beschermen. Zoals we bij veel coureurs in het laatste stadium van hun carrière zien, is hij het vermogen tot beoordelen en reageren bij wiel-aan-wiel-actie verloren."

'Hamilton maakt nooit zulke fouten'

Brundle ziet dat Hamilton nooit dergelijke fouten maakt, ondanks dat hij ruim twee jaar ouder is dan Vettel. "Max zou hoe dan ook eerder remmen bij Vale gezien zijn defensieve en krappe lijn. Op dat moment lanceerde Vettel hem over de kerbs, waarbij hij het chassis sloopte, richting de grindbak. Op een of andere manier konden ze beiden verder, waarbij Verstappen vijfde werd met representatieve snelheid."

"Vettel viel terug en kreeg een tijdstraf van 10 seconden. Lewis maakt niet dat soort fouten en hij is zelfs nog tweeënhalf jaar ouder dan Sebastian. Tegelijkertijd wint Leclerc in de andere Ferrari aan snelheid en vertrouwen. Sebastian heeft de snelheid, maar kan hij de controle terugvinden? Dat is de grote vraag voor hem."