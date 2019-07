Italiaanse media rekenen vernietigend af met 'desastreuze' Vettel

Italië lijkt klaar te zijn met Sebastian Vettel. De media in het thuisland van Ferrari rekenen vernietigend af met het optreden van de viervoudig wereldkampioen op Silverstone.

Het afgelopen jaar heeft Vettel regelmatig grote fouten gemaakt. Dat begon in 2018, toen de Ferrari-coureur met Lewis Hamilton streed om de wereldtitel. Die reeks fouten zorgden er echter voor dat de titel in rap tempo uit de handen van de Duitser glipte. In 2019 vergaat het hem vooralsnog niet veel beter, met de crash met Max Verstappen op Silverstone als dieptepunt.

Kranten maken gehakt van Vettel's vorm

Het zorgde voor grote kritiek op Vettel in Italië, want teamgenoot Charles Leclerc reed wel weer een sterke race. "Ferrari heeft een nieuwe leider", stelt La Gazette dello Sport. "Leclerc is strijdvaardig, energiek en heeft eindelijk het hart van de Ferrari-fans veroverd." Vettel's optreden wordt door de krant omschreven als 'desastreus'. "Vettel heeft laten zien dat hij niet langer de coureur is die Ferrari wil. Het is nu duidelijk dat er iets is dat niet langer werkt."

"Vettel houdt zijn kop er wederom niet bij, terwijl jonge ster Leclerc de hele tijd aan prestige wint." La Repubblica voegt daaraan toe: "Vette lijkt al langere tijd niet als een viervoudig wereldkampioen, terwijl kleine prins Leclerc werd uitgeroepen tot Driver of the Day." Ook La Stampa houdt niet in. "Maranello, we hebben een probleem. Als een oudere broer verdedigt Binotto Vettel, maar de crisis van de coureur lijkt eindeloos te zijn."

Coulthard ziet gelijkenissen met Schumacher

Ook David Coulthard ziet dat Vettels vorm op pijnlijke wijze achteruitgegaan is. De commentator van Channel 4 ziet in de Duitser dingen die ook gebeurden toen Michael Schumacher het einde van zijn carrière bereikte. "Aan het eind van zijn carrière begon Schumacher ook andere auto's te raken en uiteindelijk realiseerde hij zich dat hij de gemene deler was", citeerden Duitse media hem.