Rapport Groot-Brittannië 2019: Grosjean en Magnussen laten zien hoe het niet moet

De bezoekers en kijkers van de Britse Grand Prix kregen een prachtige wedstrijd voorgeschoteld op Silverstone, die uiteindelijk werd gewonnen door thuisrijder Lewis Hamilton. De Brit kreeg een mooi cijfer, net als teamgenoot Valtteri Bottas, Max Verstappen en Carlos Sainz. Dat kan echter niet gezegd worden door de Haas F1-coureurs...

De beoordelingen in dit rapport zijn subjectief en open voor discussie. Vind je dat een coureur een te hoog of te laag cijfer krijgt, schroom dan niet om je te laten horen in de reacties.

Mercedes

44. Lewis Hamilton, 1ste: 9,0

77. Valtteri Bottas, 2de: 9,0

Bottas deed weinig verkeerd op Silverstone en was zeer gewaagd aan teamgenoot Hamilton, maar een verkeerde strategie en de safety car-fase gooiden roet in het eten voor de Fin. Ondanks zijn pole position moest hij de zege laten aan de regerend wereldkampioen, die geen stap verkeerd zette en in de slotfase van de race indruk maakte door op de harde banden een geweldige snelste ronde te rijden.

Ferrari

5. Sebastian Vettel, 16de: 5,5

16. Charles Leclerc, 3de: 8,5

Ook Leclerc was in Groot-Brittannië niet op een fout te betrappen. De jonge Ferrari-coureur was dit weekend duidelijk sterker dan teamgenoot Vettel en vocht een prachtig duel uit met Verstappen. De pech die hij had met de safety car en de strategische keuze van Ferrari werd voor hem echter goedgemaakt door de aanvaring tussen Verstappen en Vettel, waardoor hij derde werd. Vettel reed tot zijn crash met de Red Bull ook een prima race, maar vergooide zijn eigen kansen én die van Verstappen met zijn grote inschattingsfout.

Red Bull Racing

10. Pierre Gasly, 4de: 8,0

33. Max Verstappen, 5de: 9,0

De man die eigenlijk derde had moeten worden op Silverstone, werd dat niet. Verstappen reed wederom een sterke race, maar de veelbesproken crash met Vettel zorgde ervoor dat hij uiteindelijk genoegen moest nemen met P5. Ook Gasly maakte een sterke indruk, nadat hij in Oostenrijk nog dramatisch voor de dag kwam. Hij zat goed in de buurt van Verstappen, al had hij wel wat geluk nodig om voor zijn meer ervaren teamgenoot te kunnen eindigen.

Renault

3. Daniel Ricciardo, 7de: 8,0

27. Nico Hülkenberg, 10de: 7,0

Een dubbele puntenfinish voor Renault in Groot-Brittannië. Vooral Ricciardo maakte een sterke indruk en werd uiteindelijk zevende, nadat hij in de slotfase van de race hemel en aarde bewoog om voorbij te komen aan Sainz. Dat lukte helaas niet. Hülkenberg kon de Australiër in de kwalificatie en de race niet helemaal bijbenen, maar een prima slotfase zorgde ervoor dat hij toch een puntje bij kon schrijven.

Haas F1

8. Romain Grosjean, uitgevallen: 4,0

20. Kevin Magnussen, uitgevallen: 4,0

Regel nummer 1 in de autosport: kom nooit en te nimmer in aanraking met je teamgenoot. Het is een regel die Grosjean en Magnussen in de eerste ronde op Silverstone aan hun laars lapten en Haas F1 betaalde daar de prijs voor: een dubbele uitvalbeurt. Het zo geplaagde team kon dit absoluut niet gebruiken en teambaas Günther Steiner zal na afloop van de race dan ook een donderspeech gegeven hebben aan zijn coureurs.

McLaren

4. Lando Norris, 11de: 7,0

55. Carlos Sainz, 6de: 8,5

Ook in haar thuisrace kwam McLaren sterk voor de dag. Norris kwalificeerde zich wederom sterk op Silverstone, maar had in de race pech dat de safety car op een verkeerd moment in de baan kwam. Hij verloor veel posities en bleek daarna niet bij machte om zich terug te knokken. Sainz viel juist tegen in de kwalificatie, maar had wat geluk met de safety car en wist zich daardoor op te werken naar de zesde plek, die hij in de slotfase knap vast wist te houden ten opzichte van Ricciardo.

Racing Point

11. Sergio Perez, 17de: 5,0

18. Lance Stroll, 13de: 6,5

De vorm is ook bij Racing Point momenteel ver te zoeken, want het lukte wederom niet om punten te scoren op Silverstone. Stroll deed weinig verkeerd, maar kwam desondanks niet verder dan P13. Perez maakte wel wat fouten, want door een verkeerde rembalans ramde hij Hülkenberg, waardoor hij zijn voorvleugel verloor. Dat leidde ertoe dat de Mexicaan als zeventiende en laatste geklasseerd werd, terwijl een strijd om de punten mogelijk was geweest.

Alfa Romeo

7. Kimi Raikkonen, 8ste: 8,0

99. Antonio Giovinazzi, uitgevallen: 5,5

Raikkonen mag dan wel de oudste coureur op de grid zijn, maar het lijkt er niet op dat het vat gekregen heeft op zijn kwaliteiten als coureur. De zeer ervaren Fin reed zijn Alfa wederom de punten in, waardoor hij naar de achtste plek in het kampioenschap gestegen is. Giovinazzi kon zijn sterke optreden in Oostenrijk niet het gewenste gevolg geven, want hij spinde uit de race.

Scuderia Toro Rosso

23. Alexander Albon, 12de: 7,0

26. Daniil Kvyat, 9de: 7,5

Kvyat zorgde er in Groot-Brittannië voor dat Scuderia Toro Rosso weer eens punten scoorde, nadat het in de vorige twee races niet lukte. Bijna was het een dubbele puntenfinish geworden, maar Albon kon geen tweede pitstop maken door hoge spanning op zijn bolide, waardoor hij 39 ronden moest afleggen op de mediums. Aan het eind van de race viel hij terug van P9 tot P12.

Williams

63. George Russell, 14de: 7,0

88. Robert Kubica, 15de: 6,0

Zo groot als het verschil in Oostenrijk was, wat het in Groot-Brittannië niet, maar desondanks lukte het Kubica wederom niet om Russell te verslaan. Tevens eindigden ze op Silverstone op maar een ronde achterstand én niet op de laatste rijdende posities: Russell werd veertiende, Kubica vijftiende. De achterstand op de concurrentie blijft echter bestaan...