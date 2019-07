Albon kon geen tweede stop maken door probleem met hoogspanning

Alexander Albon moest tijdens de Britse Grand Prix genoegen nemen met de twaalfde positie. Dat was te wijten aan het feit dat hij geen tweede pitstop kon maken, omdat Honda een probleem met hoogspanning in de bolide detecteerde.

De coureur van Scuderia Toro Rosso reed een keurige race op Silverstone, waarbij hij tot enkele ronden voor het einde in de punten reed. Nico Hülkenberg bracht daar in de slotfase verandering in, waarna Lando Norris ook nog voorbij kwam. Albon kon geen tweede pitstop maken door het probleem met de hoogspanning in zijn bolide met reed daardoor 39 ronden op de mediums.

"Helaas viel Alex buiten de punten in de slotfase, omdat hij zijn noodzakelijke tweede stop niet kon maken", vertelde Toyoharu Tanabe van Honda na de race. "Dit kwam door de krachtbron, want de data lieten een probleem zien met hoogspanning, dus we hebben het team verteld dat op basis van de veiligheid het beter was om geen tweede stop te doen."

"We zullen dit probleem nu natuurlijk zeer zorgvuldig analyseren. Het was voor ons niet de beste race, maar voor de fans was het wederom een opwindende Grand Prix. We zullen ons nu focussen op ons gebruikelijke ontwikkelingsprogramma, want er komen wederom back-to-back races aan", sluit Tanabe af.

Albon spreekt van 'lastige race'

Albon baalt ervan dat hij de punten misliep op Silverstone, maar hij weet dat dergelijke dingen kunnen gebeuren. "Het was geen makkelijke race voor mij met het letten op de banden. Met de safety car hadden sommigen geluk, anderen niet. We hadden een probleem met de auto waardoor we niet konden stoppen of de auto aan konden raken. Wij moesten dus buiten blijven terwijl de rest stopte. Het was een frustrerende race, maar zo gaat dat soms."