Christian Horner: "Enorm frustrerend, Max Verstappen had tweede kunnen finishen"

Het leek weer een spannende strijd te gaan worden tegen het einde van de race. Ditmaal niet tussen Verstappen en een Ferrari maar tussen Verstappen en een Mercedes. Na de inhaalactie op Sebastian Vettel maakte de Duitser een grote inschattingsfout en knalde achterop Verstappen die door de grindbak moest en een podiumplek kon vergeten.

Max Verstappen kon tweede finishen

Teambaas Christian Horner blijft trots op zijn Nederlandse coureur maar baalt de Brit enorm. Hij vertelde aan GPToday.net: "Het is vanuit ons oogpunt natuurlijk frustrerend want hierdoor knalden wij van het podium, daar waren we al zeker van. We weten niet welke plaats het geweest zou kunnen zijn, maar we leken af te gaan op een tweede plaats. Dan hadden we op de baan moeten afwachten of Valtteri na zijn pitstop in staat was om Max te pakken."

Indrukwekkend hoe Max reed met schade

Doordat Max Verstappen in de grindbak werd gelanceerd door de viervoudig wereldkampioen liep zijn wagen schade op. Volgens Red Bull-teambaas Horner is het opmerkelijk dat de RB15 heel bleef, en hij roemt Verstappen om zijn indrukwekkende rondetijden: "Het is opmerkelijk dat de wagen heel bleef. Gezien de schade die hij had opgelopen is het indrukwekkend dat Max hiermee de race uit kon rijden en alsnog punten wist te scoren."

Grote inschattingsfout van Vettel

Zijn voormalig coureur Sebastian Vettel reed dus achterop Verstappen, net zoals Esteban Ocon vorig jaar in Brazilië deed. Ditmaal kon Verstappen echter verder, al denkt Horner dat Vettel een grote inschattingsfout heeft gemaakt. "Zijn inhaalactie op Sebastian Vettel was echt geweldig en ik kan me alleen maar indenken dat Vettel een grote inschattingsfout heeft gemaakt door de remmen te blokkeren en achterop Max te rijden. Hij maakte helaas een fout vandaag en wij hebben daar de prijs voor moeten betalen. Ik ben er zeker van dat Sebastian Vettel net zo gefrustreerd is als wij zijn."