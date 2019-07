Kalme Verstappen: "Prima wedstrijd, maar jammer dat je eraf wordt gereden"

Een goede kans op het podium in Groot-Brittannië werd Max Verstappen wreed ontnomen door een inschattingsfout van Sebastian Vettel. De Red Bull-coureur werd nog wel vijfde en zag dat de Ferrari-coureur direct na de race zijn verontschuldigingen kwam aanbieden.

In de 37ste ronde van de Britse Grand Prix ging Verstappen op Hangar Straight voorbij aan Vettel. De Nederlander ging vervolgens een klein beetje wijd door Stowe, waardoor Vettel zich wilde positioneren voor een aanval op de Red Bull. Een inschattingsfout zorgde er echter voor dat de Ferrari niet naast, maar tegen de achterkant van Verstappens bolide kwam. Beide auto's eindigden in het grind, maar kwamen daar weg.

Verstappen kon met relatief weinig schade verder en werd uiteindelijk nog vijfde, terwijl Vettel met een tijdstraf van tien seconden niet verder kwam dan P16. Na de race was de zesvoudig Grand Prix-winnaar niet echt boos. "Nee, die woede is wel weer een beetje gezakt." Wat daar ook een rol in speelde, is dat Vettel direct na de race zijn verontschuldigingen kwam aanbieden.

"Hij heeft gezegd dat het zijn fout was en dat hij zich verslikte in het remmen. Het is balen, want we hadden natuurlijk gewoon op het podium moeten staan. Uiteindelijk ben ik nog wel blij dat ik door kon rijden. Ik ging ook vol over die rode kerbs. De stoel zat daarna helemaal los en de stuurbekrachtiging deed het ook niet zo goed meer, maar uiteindelijk toch nog vijfde geworden."

Verstappen had 'prima race' op Silverstone

Eerder in de race kregen de fans het toetje van het duel om de zege in Oostenrijk voorgeschoteld. In een hard maar eerlijk gevecht probeerden Verstappen en Charles Leclerc elkaar te passeren. Het ging er hard aan toe, maar schade bleef uit en alles gebeurde binnen de limieten van de regels. Verstappen genoot daar ook van.

"Volgens mij was hij nog een beetje zuur van Oostenrijk, dus hij ging er natuurlijk vol voor. Ik wilde echter niet riskeren dat ik schade op zou lopen. Daarna heeft het team een goede call gemaakt met de pitstop en ik denk dat we snel waren. Als we iets eerder voorbij waren gekomen aan de Ferrari, dan had het er misschien nog wel beter uitgezien. Op zich een prima wedstrijd, maar het is jammer dat je eraf wordt gereden."