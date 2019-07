Ricciardo: "Ik wist dat we lastige vrijdagmiddag te boven zouden komen"

Renault maakte een prima indruk tijdens de kwalificatie op Silverstone, nadat het tempo op vrijdag wat tegenviel. Daniel Ricciardo maakte zich echter geen zorgen dat het gebrek aan snelheid zou blijven.

Ricciardo was in de kwalificatie voor de Britse Grand Prix de 'best of the rest', want hij positioneerde zijn Renault op P7. Een prima resultaat, waarmee de Australiër de kwalificatiestrijd in de middenmoot won. Na de tegenvallende Oostenrijkse Grand Prix kon Renault wel een steuntje in de rug gebruiken en volgens Ricciardo is dit de bevestiging dat de problemen van op de Red Bull Ring verleden tijd zijn.

"Ik denk dat we het goed omgebogen hebben. Gisteren had ik geen paniek, ondanks dat we in de middag toen niet competitief waren. Ik wist echter dat het niet onze limiet was. Ik geloofde dat we ons zouden verbeteren en dat we een goede kans op Q3 zouden hebben. Ik dacht echter dat het lastig zou worden om voorbij te gaan aan de McLarens. Ik ben er zeker blij mee dat het lukte."

Na de minder goede vrijdagmiddag stelde Ricciardo dat de auto vanaf het begin van VT3 als goed aanvoelde, waardoor er weinig aan veranderd werd voor de kwalificatie. "Vanaf de eerste ronde deze ochtend dacht ik 'oh, dit is waar ik sinds gisteren om gevraagd heb in de auto'. We hebben weinig grote dingen veranderd aan de auto, maar slechts wat details verbeterd."

Renault 'heeft nog steeds last van beperkingen'

Ook teamgenoot Nico Hülkenberg sloot de kwalificatie af in de top 10. Op twee tienden van Ricciardo eindigde de Duitser op de tiende positie. Ondanks de verbeteringen ten opzichte van Oostenrijk gaf Hülkenberg toe dat Renault nog steeds hinder ondervindt van beperkingen waar het team volgens hem als sinds het begin van het seizoen last van heeft.

"Ik denk dat het een soort mythe was wat er in Oostenrijk gebeurde, want ik begrijp het niet helemaal. Hier was het niet verwacht dat alles weer normaal zou zijn, want we hadden dezelfde beperkingen van de auto als in het begin van het seizoen. Oostenrijk heeft een redelijk aantal bochten met gemiddelde snelheid en daar hebben wij de meeste moeite. Het is lastig te begrijpen."