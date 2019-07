Leclerc ziet dat Ferrari het zwaar heeft op de lange runs

Op papier lijkt Ferrari er niet slecht voor te staan na dag 1 van de Britse Grand Prix, maar volgens Charles Leclerc zeggen de tijden van VT2 niet alles. De Scuderia heeft het volgens hem lastig op de lange runs.

Leclerc eindigde de eerste dag op Silverstone op een prima derde positie. Uiteindelijk gaf de Monegask zo'n twee tienden van een seconde toe op de snelste man van de dag, Valtteri Bottas. Teamgenoot Sebastian Vettel sloot aan op P4. Op het oog zagen de prestaties van de Scuderia er dus niet slecht uit, maar desondanks sprak Leclerc van een moeilijke dag. Dat komt vooral door de snelheid die Ferrari mist in racetrim.

"Het was een behoorlijk lastige dag voor ons. We hebben veel dingen getest en ik heb het gevoel dat we het vandaag zeker niet makkelijk hadden qua racepace. De kwalificatiesnelheid was zo slecht nog niet, maar ik heb het vermoeden dat Mercedes nog flinke stappen gaat zetten. Het gaat dus er lastig worden en we hebben nog een hoop werk te doen."

'Mercedes het te kloppen team op Silverstone'

Ferrari is tot dusver dit jaar sterk gebleken op de circuits waar vermogen een belangrijke rol speelt, zoals Bahrein, Canada en Oostenrijk. Tijdens deze races was de Scuderia ook sneller dan Mercedes. Ook Silverstone is een circuit waar vermogen belangrijk is, maar tot dusver kan Ferrari het de Zilverpijlen dus niet bijzonder lastig maken. Dat is ook het beeld dat Leclerc heeft na de vrijdag.

"Eerlijk gezegd verwachtte ik dat Mercedes dit weekend het te kloppen team zou zijn. Ik denk dat ze vandaag ook bevestigd hebben dat ze het te kloppen team zijn dit weekend, want ze waren zeer, zeer snel tijdens de racesimulatie."