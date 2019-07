Verstappen: "Altijd goed dat teambaas zegt dat je de beste coureur bent"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner verklaarde na de Oostenrijkse Grand Prix dat Max Verstappen misschien wel de beste coureur ter wereld is. De Nederlander voelt zich gevleid door die opmerking.

Met een knappe inhaalrace wist Verstappen op de Red Bull Ring zijn eerste zege van 2019 te boeken. In de slotfase moest hij daarvoor onder andere voorbij aan beide Ferrari-coureurs en Valtteri Bottas. Vervolgens stak Horner zijn bewondering niet onder stoelen of banken door te stellen dat de Nederlander momenteel misschien wel beter is dan Lewis Hamilton. Verstappen is daar zelf echter niet mee bezig.

"Het is natuurlijk altijd goed als je teambaas zoiets zegt. Dat is echter het enige wat ik erover kan zeggen. Ik denk er verder niet aan, maar ik ben ook niet bang voor hem." Ook snapt Verstappen niet waarom het altijd over Hamilton in discussies over de beste coureur. "Ik zie echter niet in waarom het in deze zin altijd over Lewis moet gaan. Er zijn meer geweldige coureurs die de strijd met hem aan kunnen."

'Logisch dat jonge garde de regie over gaat nemen'

Velen zagen tijdens de race op de Red Bull Ring ook een voorproefje van de duels die in de toekomst om de wereldtitel moeten gaan. In een man-tegen-man-gevecht wist Verstappen in Oostenrijk Charles Leclerc op hardhandige wijze opzij te zetten. Volgens Verstappen is het niet meer dan logisch dat de jonge garde op termijn de regie in handen neemt.

"Hij is absoluut een erg goede coureur, want anders denk ik niet dat je bij Ferrari in de Formule 1 zit. Als je kijkt naar onze leeftijd, dan is het logisch dat wij met een aantal andere coureurs zullen vechten om zeges. Op een gegeven moment zal Lewis daar te oud voor worden. Het is redelijk normaal dat de jonge coureurs op een gegeven moment het stokje overnemen."