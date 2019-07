Red Bull Racing, Aston Martin en het productiehuis van de James Bond-films slaan voor de Grand Prix van Groot-Brittannië de handen ineen. In plaats van logo's van Aston Martin staan er 007-logo's op de RB15, ter ere van de 1007de race in de geschiedenis van de Formule 1.

Een ander onderdeel van de samenwerking tussen de bedrijven is weggelegd voor Max Verstappen en Pierre Gasly. Zij mochten op de donderdag in een Aston Martin DB5, een auto die een legendarische status kreeg door de Bond-films, over het circuit van Silverstone scheuren. Dat leverde de volgende beelden op.